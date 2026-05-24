Ourense, tierra de longevos, suma 271 centenarios, de los que 220 son mujeres

«Hay que tener una razón para vivir y levantarse cada día». Esta es una de las frases que los expertos en longevidad manejan entre las razones multifactoriales por las que algunas personas superan la media de vida de su entorno y llegan a la barrera de los 100 años. Como en Ourense provincia en la que, además de residir la «·abuela de Galicia», Esperanza Cortiñas, de 109 años, hay, según los últimos datos publicados por el INE a cierre de 2025, un total de 271 mayores de 100 años. Los datos son elocuentes y, de esa cifra (la última de carácter oficial), se nota que no solo influyen las condiciones que marcan los expertos como claves para que la provincia de Ourense sea declarada «zona azul» por su longevidad. Las zonas azules son lugares en el mundo donde se encuentran las personas más longevas que superan los 100 años de edad. Fueron científicos y demógrafos los que pusieron en marcha esta nomenclatura, tras haber encontrado en ellas características específicas locales y prácticas que dan lugar a una alta incidencia de casos de longevidad. El caso de Esperanza Cortiñas no es aislado, pues casi cuatro de cada cinco longevos de la provincia de Ourense son mujeres.

Algún truco para la longevidad

De hecho, este último ranking de los 271 centenarios o más incluye a 220 mujeres frente a 51 hombres. Ser mayor y ser de Ourense es casi un binomio transferible; de hecho, los datos apuntan a que esa media del 32,7% de mayores (es decir, casi un 12% más que la media nacional de mayores de 65 años, que está en torno al 20% según el mismo registro publicado esta semana por el IGE) sitúa la edad media de la provincia en los 51,30 años. También es otro dato que une a esa longevidad el claro envejecimiento de la población en la provincia, dado que la edad media de la población española es muy inferior y está en torno a los 45,3 años. Un estudio realizado por dos doctores ourensanos (es decir, de la tierra de los longevos), Roberto Fernández Álvarez y Cristina Margusino Framiñán, que ha sido galardonado con uno de los premios Cabaleiro Goás tras realizar un trabajo de campo con 150 centenarios, pone el acento no solo en el aspecto genético, que consideran «muy importante», sino en la forma de vida. Son condicionantes a favor la vida en el medio rural, que supone actividad para esos mayores, pues el campo y las huertas implican una dedicación diaria a las tareas hortícolas adaptada a las condiciones físicas, lo que retrasa en muchos casos el deterioro. Al margen de esta Dieta Atlántica, que el estudio considera también otro pilar importante, está el consumo de esos productos frescos y muchas veces de autocultivo. No comer en exceso y haber sobrevivido a etapas duras sin médicos ni medicinas, (pues nacieron en épocas en las que había una especie de «seleccion natural» en la que, en muchos casos, sobrevivía el más fuerte, son otros de los condicionantes. Pero, sentirse útil y querido son factores a tener en cuenta. Esperanza Cortiñas, la abuela de Galicia, se hizo viral al decir que no perdonaba el chupito de licor café y y el baile en el centro de mayores cada sábado. Lo dicho: tener vida no basta. Hay que tener una razón diaria para vivir.