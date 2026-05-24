Ourense se rinde a la tarta de queso: el Cheesecake Fest arrasa en el Campo da Feira

El aroma a azúcar tostado y el bullicio incesante transformaron este fin de semana el Campo da Feira de Ourense en el epicentro absoluto de la glotonería gourmet. La ciudad de As Burgas, siempre fiel a sus citas gastronómicas, respondió con energía desbordante a la llegada del Cheesecake Fest, un festival de tartas de queso que llegó a Ourense tras convencer a los gallegos con su paso por A Coruña.

Lo que sobre el papel era una propuesta gastronómica más terminó convirtiéndose en un fenómeno de masas, confirmando que el postre tradicional consigue cada vez más adeptos gracias a la innovación de los distintos pasteleros.

Es el caso que describen desde la confitería Cuatro Bocados, uno de los comercios ourensanos que desplazó su establecimiento hasta la riviera del Miño para buscar nuevo público. Así lo explica Óscar Parejo, quien reconoce que «existía un temor latente en el éxito del festival por la coincidencia con el potente cartel del Ouren Sound Fest», sin embargo, el paladar ourensano demostró que hay tiempo para todo y no falló.

Las tartas endulzaron la jornada. / Iñaki Osorio

En su apuesta por la innovación, Parejo, junto a su hijo y gerente de la tienda, Rubén, llevó tarta de queso de torrija. «Fue una apuesta ganadora, a la gente le gustó ver el espectáculo de quemar con el soplete», garantiza el pastelero, confirmando que más allá del sentido del gusto, el festival también fue un triunfo para el sentido de la vista, porque el catálogo, entre todos los puestos, no dejó de crecer.

El público pudo deleitarse con la intensidad del pistacho, la textura crujiente de los filipinos, el dulzor de la icónica galleta Lotus o los guiños a la infancia con las tartas de Kinder Bueno y Happy Hippo, que convivieron con sabores más sofisticados como el arroz con leche, en una ruta de sabores que no dejó indiferente.