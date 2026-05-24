Las exportaciones de Ourense se desploman: firma el peor arranque de Galicia, deja de ganar 10,2 millones de euros en tres meses y encadena tres años de caída en el primer trimestre

Con conflictos internacionales como el de Irán a la orden del día, no son pocos los factores que han comprometido el desarrollo del comercio exterior en España durante el primer trimestre de este año. Y aunque a nivel estatal se han sorteado los obstáculos —con un crecimiento del 0,7% interanual y la segunda mejor cifra histórica de este tramo—, a nivel local Ourense ha pagado el pato: la región termal ha tenido el peor arranque de año de Galicia en cuanto a exportaciones. Según reflejan los datos publicados esta semana por el IGE, las empresas ourensanas facturaron en los primeros tres meses de 2026 10,2 millones de euros menos en el mercado internacional que durante este mismo periodo de 2025. O, lo que es lo mismo, el valor de las exportaciones en la provincia sufrió una caída interanual del 3,5%. Este descenso es el más abultado de la comunidad, pues está por encima del 2,67% de Pontevedra y del leve 0,49% que cayó A Coruña, y muy lejos de Lugo, que este primer trimestre registró un 42,54% más de exportaciones que el año anterior, debido al rearranque de la planta de aluminio de Alcoa. En conjunto, el comercio exterior de Galicia aumentó este inicio de año un 0,99% en términos de exportaciones.

Con este dato, son ya tres años consecutivos en los que el comercio ourensano registra menos exportaciones que el anterior si se toma como referencia el primer trimestre. Tras varios periodos de crecimiento sostenido, el año 2023 marcó un récord histórico en cuanto a exportaciones, al facturar alrededor de un 40% más de lo que se lograba en la época prepandemia. Sin embargo, el mercado se ha enfriado notablemente desde entonces: las exportaciones de enero a marzo en 2026 son un 17,27% más bajas que las del mismo tramo de 2023, una cifra muy distanciada de la evolución del resto de provincias. A Coruña solo bajó un 0,49% en este mismo contexto, mientras que Pontevedra y Lugo mejoraron sus datos. Hablando en dinero, esto significa que las empresas ourensanas han perdido 58,8 millones de euros en exportaciones en los últimos tres años. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar un registro más bajo que el de este 2026.

Ourense pierde peso en las exportaciones gallegas

Esta bajada ha provocado que la provincia de Ourense pierda peso dentro del reparto de las exportaciones de Galicia. Aunque el contexto sociodemográfico siempre marcará una brecha económica respecto a Pontevedra o A Coruña, dicha diferencia aumenta aún más en las últimas estadísticas: las exportaciones ourensanas en el primer trimestre de 2026 suponen solo el 3,8% del total de la actividad gallega, el porcentaje más bajo de los últimos siete años. También es un peso menor que el de 2009 —en plena crisis económica— y que el del 2000, primer año del que se tienen registros. Además, el enfriamiento de las operaciones internacionales, en contraposición con la recuperación de Lugo, hace que Ourense pueda poner en peligro su estatus como tercera provincia comercial de Galicia. En 2025, la región termal doblaba en valor de exportaciones a la luguesa, mientras que en este 2026 la diferencia se redujo a 76 millones de euros. Como punto de esperanza, cabe resaltar que esta última caída ha sido menos pronunciada que las anteriores. Entre 2023 y 2024, las exportaciones de Ourense en el arranque de año se enfriaron un 7,5%, y al año siguiente el dato fue casi idéntico (7,4%); en este 2026, en cambio, la variación interanual ha sido de menos de la mitad, lo que abre la puerta a recuperar una tendencia positiva en los próximos años si el desarrollo es sostenido.

El frenazo no responde a una caída homogénea de todos los sectores, sino al desplome de partidas muy concretas. La más determinante fue la de grasas y aceites, que pasó de 43,6 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a solo 28 millones en este 2026. De hecho, esta bajada del 35,7% supera incluso el retroceso total de las exportaciones ourensanas —este sector en específico perdió 15,6 millones, mientras que el conjunto de todos los mercados bajó 10,2, debido a que otros negocios taparon el agujero—. También volvió a resentirse uno de los motores históricos de la provincia: el de las manufacturas de piedra, yeso, cemento, cerámica y vidrio, donde se enmarca buena parte de la actividad vinculada a la pizarra y la piedra natural, que perdió 5,5 millones y cayó un 9,3%. Que el balance final no fuese más duro se explica porque otros sectores tiraron en sentido contrario. Los metales comunes y sus manufacturas crecieron un 79,2%, hasta los 19,8 millones; las exportaciones de carne subieron un 48,4%, hasta alcanzar los 21,2 millones; y la maquinaria y el material eléctrico también mejoraron, hasta los 41,3 millones.

Oriente Medio concentra el frenazo

Lo mismo pasa al desglosar las exportaciones según su destino, pues el gran agujero no está en los mercados de siempre, sino en Asia. Las ventas ourensanas a este continente pasaron de 28,7 millones de euros en el primer trimestre de 2025 a solo 14,5 en este 2026, lo que supone perder prácticamente la mitad de la facturación en apenas un año. Y dentro de ese frenazo hay un foco todavía más claro: Oriente Medio, que cayó de 21,8 a 8,4 millones y dejó por el camino 13,4 millones de euros, más incluso que los 10,2 millones que perdió Ourense en el conjunto de sus exportaciones. El contraste es evidente porque los principales clientes de la provincia sí aguantaron. Portugal siguió siendo el primer destino, con 69,9 millones; Francia subió hasta los 60,1; y Reino Unido alcanzó los 33 millones tras crecer un 18%. Entre los tres suman ya cerca del 58% de todo lo que exporta Ourense, por lo que el problema no parece estar en los socios europeos más consolidados, sino en mercados más lejanos, irregulares y sensibles a la inestabilidad internacional.