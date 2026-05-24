El equipo Auria Technologies de Ourense competirá en la Fórmula Student UK con un coche autónomo en Silverstone

A falta de lo que alcance Christian Costoya, el silledense de 15 años que compite en la F4 italiana fichado por Mclaren, en la historia de la Fórmula 1 no ha habido todavía un piloto gallego, pero eso no significa que no podamos tener representación en sus circuitos más icónicos. Concretamente, en el que albergó el primer Gran Premio de la historia, y en el que la comitiva made in As Burgas que allí se plantará ya tiene experiencia: el equipo universitario Auria Technologies competirá en la Formula Student UK-Artificial Intelligence, que se celebrará en el legendario circuito de Silverstone.

Son 39 los estudiantes universitarios que conforman la plantilla, provenientes de distintas carreras como Inteligencia Artificial, Turismo e Ingenierías Informática y Aeroespacial. De ellos, 18 irán hasta Reino Unido para la prueba entre el 15 y el 19 de julio, y entre la delegación hay quienes cumplen rol de programadores, analistas financieros, mecánicos... pero ningún piloto. No hace falta alarmarse, pues esto es lo que le da sentido a la disciplina: como su propio nombre indica, esta competición consiste en diseñar un coche de carreras eléctrico de conducción autónoma, diseñado y programado por estudiantes y controlado al 100% mediante inteligencia artificial. Para lograrlo, los ourensanos llevan trabajando en el proyecto desde inicio de curso con apoyo de distintos entes de la Universidad y la Xunta de Galicia, entre otros, y ya divisan la recta final desarrollando las últimas pruebas o lanzando un concurso público para diseñar la camiseta del equipo.

Todos parten del mismo prototipo

Otro de los factores que diferencia a esta competición de la modalidad reina es que, al contrario que en la Fórmula 1, aquí todos parten con la misma ventaja competitiva. Ninguno de los equipos tiene que fabricar el coche desde cero, sino que se les entrega un mismo bólido base del que deben sacar el máximo potencial, traballando el desarrollo del software, la parte electrónica o incorporando una plataforma física de sensores que se agrega al prototipo.

Para lograr este objetivo, los miembros de Auria se han dividido en cinco departamentos de trabajo. Empiezan con la sección de hardware o soporte físico, quienes diseñan el chasis y la estructura del vehículo, gestionan su cableado e imprimen las piezas 3D necesarias para ensamblar la carrocería. De hacer que el coche corra sin necesidad de un piloto se encargan los de software: son quienes desarrollan, prueban y mantienen los sistemas que permiten la conducción autónoma, integran los algoritmos de inteligencia artificial y también el sistema de sensores. «O seu traballo garante que o vehículo opere de forma eficiente, segura e conforme á normativa vixente», explican.

Luego está el departamento de pruebas estáticas, que estudia el marco teórico de la competición y presenta un plan de negocio sostenible de la actividad del equipo, además de tener que defender cualquier decisión técnica tomada en las pruebas. Cierran el conjunto un área de recursos humanos, que ayudan en el desarrollo web y gestionar todos los documentos necesarios que aparecen por el camino; y un equipo de mercadotecnia, que se encarga de difundir Auria Technologies a través de las redes sociales y buscar patrocinadores. Todo el equipo está ya enfocado en las pruebas de Silverstone, donde competirá con otras 37 universidades de todo el mundo, deste Estados Unidos a Turquía. En ese contexto de excelencia tecnológica, son el único representante gallego, y uno de los cuatro españoles —además de ellos, participan la universidad del País Vasco, Pontificia Comillas y Madrid—.

Auria Technologies compitiendo en Silverstone el año pasado / FdV

Pruebas estáticas y dinámicas

Los tres días de pruebas que se celebrarán en tierras británicas se dividen en dos modalidades, unas con el coche en marcha y otras sobre el plano teórico, ambas igualmente puntuables: es tan importante que el bólido corra lo máximo posible como justificar que se desarrolló conforme al presupuesto. Estas últimas cualidades son las que se evalúan en las pruebas estáticas, que ponen a prueba el trabajo de diseño del sistema autónomo, juzgan el plan de negocio sostenible llevado a cabo o exigen idear un proyecto para aplicar la conducción sin piloto a la «vida real». Igualmente, las pruebas dinámicas también tienen varias facetas, pues aparte de testear una vuelta rápida o la aceleración, se pone el bólido a hacer curvas en 8 o en pruebas largas de resistencia.

Los miembros de Auria son jóvenes, pero no novatos, pues este es el segundo año consecutivo en el que participan en esta prueba en Silverstone. La edición pasada suponía el debut absoluto del equipo, y para el desarrollo del vehículo contó con solo 27 estudiantes, que consiguieron aupar al bólido hasta la 19.ª plaza de la clasificación global. Algo que, como explican, «supuxo un importante fito para Auria» únicamente por competir, y que este año evolucionará manteniendo los ideales de la iniciativa: dar a los estudiantes universitarios una oportunidad de participar en un proyecto aplicado y real, multiplicando los horizontes de su formación.