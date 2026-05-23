Tres heridos tras volcar su coche en Toén
Los bomberos tuvieron que extraer los asientos del vehículo para extraer a uno de los ocupantes.
E. P.
Un accidente en Toén (Ourense) ha dejado a tres personas heridas este sábado. Los bomberos tuvieron que extraer los asientos del vehículo para extraer a uno de los ocupantes.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el vehículo se salió de la vía y volcó en la OU-402, en Feá. Todos los heridos iban en el mismo vehículo.
Hasta allí se desplazaron los bomberos de O Carballiño, que tuvieron que retirar los asientos para extraer a uno de los ocupantes. Además, también participaron los miembros del GES de Ribadavia y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Finalmente, Urgencias Sanitarias de Galicia-061 se encargó de atender a los heridos y trasladarlos al hospital.
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