Récord, lujo y rugidos de motor: O Carballiño se entrega a los superdeportivos

O Carballiño volvió a rugir este sábado con el sonido de algunos de los vehículos más exclusivos del panorama automovilístico. La octava edición del Superdeportivos Exclusive Event Vila do Carballiño convirtió la Praza Maior en un auténtico escaparate de lujo sobre ruedas, reuniendo a cientos de personas durante toda la mañana en una cita que ya se consolida como una de las más multitudinarias del calendario local.

Desde primera hora, curiosos y aficionados al motor se acercaron al centro de la villa para contemplar de cerca el centenar de coches de alta gama participantes, una cifra récord que obligó a la organización a cerrar las inscripciones semanas antes del evento. Ferrari, Lamborghini, Porsche o Mercedes fueron algunas de las marcas que hicieron las delicias del público en una exposición que se prolongó hasta el mediodía.

El ambiente fue constante durante toda la mañana, con visitantes llegados de distintos puntos de Galicia e incluso de fuera de la comunidad, atraídos por una cita que mezcla pasión por el motor, turismo y ocio. «Es una jornada de confraternización para disfrutar de los vehículos y también de las actividades musicales», destacaba el alcalde en funciones, José Castro-Gil, quien puso en valor el impacto que el evento tiene para el comercio y la hostelería local.

La pasarela de bellezas automovilísticas. / Iñaki Osorio

Tras la exposición en la Praza Maior, los participantes iniciaron una ruta por toda la comarca que llevó a los superdeportivos por distintas carreteras de O Carballiño y municipios limítrofes, dejando imágenes espectaculares a su paso. Vecinos y visitantes aprovecharon cada parada y cada tramo urbano para fotografiar unos vehículos poco habituales en las carreteras ourensanas.

El organizador del evento, Santiago Pereira, se mostraba satisfecho con la respuesta de esta edición. «Tenemos lo mejor de cada casa», señalaba durante la jornada, destacando la variedad y exclusividad de los modelos presentes. Entre los participantes había propietarios llegados desde Madrid, además de una amplia representación gallega.

Ya por la tarde, la actividad se trasladó a la zona posterior de la Casa Consistorial, donde la música y la animación completaron una jornada marcada también por el buen tiempo. El sol acompañó durante todo el día, favoreciendo una elevada asistencia de público y un ambiente festivo que se prolongó hasta bien entrada la tarde.