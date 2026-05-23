Un pleno «de puto colmo», que mostró las fracturas de PP y DO entre los grupos de oposición en el Concello de Ourense

«No sean ustedes como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Si no gobiernan esta ciudad, dejen que lo haga la lista más votada y aprueben los presupuestos». Con esta declaración de intenciones arrancaba Gonzalo Pérez Jácome el pleno en el que se sometió a la fallida cuestión de confianza, como última vía para poder aprobar sus presupuestos de 2026, en el último día autorizado por la Ley Electoral para convocarlo.

Un pleno plagado de reproches mutuos, y que ratificó la fractura, ya con claros tintes de precampaña –y eso que falta un año para las municipales– entre PP y DO, hasta hace nada solidarios socios de gobierno en la sombra.

También la fractura entre los tres grupos de oposición, que van marcando territorio para diferenciarse de cara a los comicios. De hecho, hubo un inesperado voto favorable del PSOE, que permitió a Jácome la celebración de ambos plenos, incluido el pleno de confianza y que hubiera debate, algo que fue duramente criticado por el PP y el BNG. La portavoz popular llegó a calificar el posicionamiento socialista, que ven como de «salvar a Jácome», de «rastrero».

El portavoz del BNG, Luis Seara, justificó que no podían apoyar la gestión de un alcalde que «degrada la institución que preside», «menosprecia a cualquiera que discrepe» y ha «convertido el Concello en una agencia de colocación de amigos».

La portavoz socialista, María Fernández, justificó el «no» de su grupo a la gestión de Jácome en que «no está usted cualificado como político ni como alcalde para dirigir esta ciudad; su presupuesto no es el que necesita Ourense y todas las decisiones que toma son por su propio beneficio electoral». Fernández fue tajante al señalar que el bastón de mando solo se le puede retirar a Jácome «a través de una moción de censura, una inhabilitación judicial o ganando las elecciones».

Este movimiento del PSOE encendió los ánimos del Partido Popular. Su portavoz acusó a los socialistas de «hacerle el trabajo sucio al alcalde» y calificó su papel de «rastrero». «Aquí se quitaron las máscaras; el PSOE es el que salva al alcalde», criticó Méndez, censurando que facilitaran el debate para luego bloquear el presupuesto. Asimismo, la líder popular tildó a Jácome de «trilero» y puso el foco sobre su patrimonio inmobiliario: «Dijo que tenía un piso y aparecieron catorce».

Fiel a su estilo, el alcalde no dejó títere con cabeza y elevó la tensión al desvelar supuestas presiones entre bambalinas: «Estuve hablando por teléfono con las altas esferas del Partido Popular hace media hora y me pidieron que no le diera caña al PP. ¿Cómo cojones me dicen que no les dé caña cuando Ana Méndez me puso verde en el pleno? Esto es el puto colmo».

Jácome acusó a la portavoz popular de mentir sobre sus propiedades, asegurando que el cien por cien de los pisos en el punto de mira proceden de una herencia o se adquirieron en el siglo pasado, salvo uno adquirido por su familia en 2005. «Fíjese cómo mete mierda aquí en el salón de plenos», dijo antes de tildar a Méndez de «pato cojo» y pronosticar que será relevada en las listas de su partido.

El portavoz del BNG, Luis Seara, tampoco se libró de los ataques del regidor. Después de que el nacionalista le recordara los polémicos audios en los que Jácome mencionaba un supuesto «palo de los grandes», el alcalde arremetió contra su formación técnica: «Como eres un ignorantiño, no sabes que unos audios de segunda generación no se pueden garantizar ni son válidos». Además, lo tachó de «marioneta» de los funcionarios y criticó la doble vara de medir de la izquierda: «Los de la izquierda defienden ahora a Zapatero cuando está imputado, pero a mí no», y señaló que él no tenía funcionarios «enchufados» en su mandato.

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El pleno concluyó con la prevista derrota matemática para el alcalde: 9 votos a favor (DO) frente a 15 en contra de la oposición. Ahora se abre el plazo legal de un mes —hasta el 22 de junio— para que PP, PSOE y BNG presenten la moción de censura. Algo más que improbable, con lo que los presupuestos se aprobarán de forma directa. Jácome vuelve a ganar.