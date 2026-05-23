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Medio rural

Invierten 200.000 euros para paliar en Cualedro los daños del fuego de 2025

Se mejorarán infraestructuras y drenajes, se eliminará madera quemada y habrá actuaciones de restauración hidrológica y de hábitats de la fauna

Comuneros, técnicos, alcalde y director xeral, reunidos en Cualedro.

Comuneros, técnicos, alcalde y director xeral, reunidos en Cualedro. / CEDIDA

R. O.

Ourense

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, y el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero, se reunieron este viernes con representantes de las comunidades de montes vecinales mancomunados en los que se llevarán a cabo actuaciones de restauración tras los incendios del pasado verano. La Xunta invertirá más de 200.000 euros en la mejora de la infraestructuras viarias y de la red de drenaje, así como en la eliminación de madera quemada y la restauración hidrológica y de hábitats de la fauna.

Está previsto intervenir en montes mancomunales de Xironda, Pedrosa, Carzoá, Saceda, Lucenza, Rebordondo, Serra de Larouco, Serra de Sandín y Lamas. En Cualedro ya se han ejecutado trabajos de triturado de madera quemada, en un total de 31,7 hectáreas de Carzoá y en otras 13,2 hectáreas en Cualedro.

Las actuaciones de recuperación de los incendios en esta zona del sur de Ourense también llegarán a los municipios de Xinzo de Limia, Baltar y Verín. El segundo mayor incendio forestal de la historia de Galicia, el que se declaró el 12 de agosto de 2025 en Oímbra, arrasó casi 24.000 hectáreas en esta zona, según los datos de la Xunta.

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La administración esgrime otras medidas que ha implementado tras la catastrófica oleada del año pasado, como por ejemplo la consolidación de suelos y reducción de la erosión mediante acolchado con paja (mulching), en áreas prioritarias identificadas por el CSIC en Ourense y Lugo.

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