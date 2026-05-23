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Heridas tres personas, dos de ellas tuvieron que ser excarceladas, tras una salida de vía en Verín

La Policía Local se hizo cargo de dos gatos, dos perros y un pájaro que viajaban en el vehículo

Centro de atención de Emerxencias de Galicia 112

Centro de atención de Emerxencias de Galicia 112 / XOAN ALVAREZ

E. P.

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas tuvieron que ser excarceladas, tras salirse de la vía con su vehículo en la A-75, a su paso por el municipio ourensano de Verín.

Según la información del 112 Galicia, los hechos se produjeron sobre las 13.00 horas de este sábado, fue un particular el que dio la voz de alarma y en el turismo viajaban tres personas.

La central de emergencias alertó a los bomberos, que acudieron desde los parques de Verín, Carballiño y Xinzo, así como a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladaron a las tres personas heridas.

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En el vehículo también viajaban dos perros, dos gatos y un pájaro, de los que se hicieron cargo los agentes de la Policía Local. En el operativo también participaron los miembros del GES de Laza y la Guardia Civil.

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