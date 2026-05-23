Un 10% del alumnado gallego hará el examen de selectividad en Ourense

Los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad— que se llevarán a cabo entre el 2 y el 4 de junio— congregarán este año a 13.441 estudiantes gallegos, que realizarán las pruebas en una decena de localidades de toda la comunidad autónoma, así como en las facultades de las siete ciudades; A Coruña, Santiago, Vigo, Ferrol Pontevedra, Lugo y Ourense, provincia esta última en la que se examinarán 1.363 jóvenes. Un centenar más que en 2025 y un dato que supone el 10,14% del total de presentados.

Por cifras, en el campus la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo es la sede en la que decidirán su futuro más estudiantes, en total 396. Seguidos de los 356 que se examinarán en la Facultad de Historia, Educación y Trabajo Social. A ellos se suman los más de 400 alumnos que se pondrán a prueba entre el Edificio Politécnico y la Facultad de Derecho, 242 y 235, respectivamente.

Así pues, en total se presentarán 1.229 alumnos en la ciudad de As Burgas, pero completan la cifra de presentados 134 ourensanos que realizarán la prueba en la comisión periférica del IES Cosme y López Rodríguez, en el concello de A Rúa.

Por porcentaje de presentados, la provincia ourensana es la tercera en número de preuniversitarios. La mayor parte del alumnado se examinará en A Coruña. Con 6.285 estudiantes supone el 46,76% del total. Por detrás queda Pontevedra con un 33,63% con sus 4.520 alumnos, seguida de Ourense que se posicionan por delante de la provincia de Lugo, donde serán 1.273 los jóvenes que busquen acceder a la universidad.

Horarios de los exámenes

La web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia publicó hace semanas los horarios de la PAU 2026. La jornada comenzará el martes 2 de junio a las 9.00 horas con la presentación antes de tener el primer examen a las 10.00 horas. Como es habitual, abrirá la prueba Lengua Castellana y Literatura y, tras un descanso, a las 12.00 horas será el turno de Historia de España y Filosofia.

La primera jornada se retomará a las 16.00 horas con los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las ciencias sociales, Expresión Gráfico Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos. A las 18.00 horas se examinarán de Dibujo Técnico, de la segunda lengua extranjera y de Historia de la Música y la danza.

Recta final

La segunda jornada, la del miércoles 3 de junio, comenzará a las 09.30 horas con la prueba de lengua extranjera. A las 11.30 horas será el segundo examen del día: Biología, Tecnología, Historia del Arte o Dibujo Técnico Aplicado.

En horario vespertino, desde las 16.00 se realizarán las pruebas de Física, Empresa, Griego, Fundamentos Artísticos, Coro y Técnica Vocal hasta las 17.30 horas. Después del descanso, a las 18.00, el día finaliza con las pruebas de Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

La última jornada de exámenes, el jueves 4 de junio, empezará con el examen de Lingua Galega, de nuevo a las 09.30 horas, que tras una pausa, a las 11.30 horas dará paso a los controles de Matemáticas, Latín, Artes Escénicas, Dibujo Artístico, Análisis Musical y Ciencias Generales, que a las 13.00 horas pondrán fin a la Prueba de Acceso Universitaria 2026 en convocatoria ordinaria.