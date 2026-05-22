Prohíben a un padre de Ourense acercarse a su hijo menor durante dos años por abofetearlo y agarrarlo del pelo en la calle

Estaba en la calle en Ourense con su hijo de diez años, le gritó y lo golpeó. Esa conducta violenta de un progenitor ourensano de 53 años se castiga con una condena penal, por un delito de lesiones en un contexto de maltrato. El padre reconoce los hechos y se conforma con una sentencia que le prohíbe aproximarse a menos de 200 metros del niño, su domicilio o su centro de estudios, durante dos años. Tampoco podrá comunicarse con su hijo en ese periodo, sea cual sea el medio o procedimiento.

La sentencia fue dictada la semana pasada por la magistrada de la Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense. Los términos son resultado de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. En la vista celebrada ante la autoridad, el agresor asumió su responsabilidad y aceptó una pena de prisión de nueve meses, cuyos efectos quedan suspendidos.

El beneficio previsto en la ley se aplica porque el acusado carece de antecedentes penales. Para que la suspensión no sea revocada, el autor de los hechos no puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años y, además, tiene que abonar la responsabilidad civil. El encausado debe indemnizar a su hijo con 360 euros. Además, tiene que pagar al Sergas los 361,59 euros, la factura de los costes de asistencia sanitaria prestada al menor, que resultó herido por la agresión.

Según los hechos probados de la sentencia —firme tras el acuerdo de conformidad—, el padre y el niño se encontraban en la calle Ervedelo de la ciudad de Ourense, la tarde del 18 de marzo de 2024. Sobre las 18:45 horas y «sin que conste la causa» —dice la resolución—, el adulto propinó a su hijo bofetadas, lo cogió del cuello y lo agarró del pelo, además de gritarle. El menor sufrió lesiones a causa de los golpes de su padre.

En la vista, la magistrada advirtió de manera expresa al acusado de que, si no cumple alguno de los dos requisitos establecidos para la suspensión de la pena, el beneficio se revocará y tendrá que ingresar en prisión. La sentencia también le impone la privación del derecho a la tenencia y el porte de armas, durante un periodo de dos años.