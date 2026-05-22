Ourense celebra el talento joven con una multitudinaria jornada de graduaciones en el campus

El Edificio Politécnico del campus de Ourense volvió a vestirse este viernes de gala para celebrar una de las jornadas más emotivas del calendario universitario. Decenas de estudiantes, acompañados por familiares y amigos, participaron en los actos de graduación de titulaciones de la Facultade de Educación e Traballo Social y de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, en una tarde marcada por los abrazos, las fotografías y la emoción de poner punto final a una etapa académica.

La primera de las ceremonias arrancó a las 17.00 horas con el acto de graduación del Grao en Educación Infantil. Un total de 74 estudiantes celebraron el remate de sus estudios en un acto que tuvo como madrina y padrino al profesorado Isabel Mociño y Marcos Loureiro. Sobre el escenario del salón de actos del Politécnico se sucedieron los discursos de agradecimiento y las referencias a unos años universitarios marcados por el esfuerzo y también por el vínculo creado entre alumnado y profesorado.

Los graduados en Turismo posando para la última foto de familia. / Brevebretema

Dos horas más tarde, a las 19.00 horas, fue el turno de la promoción del Grao en Educación Primaria, integrada por 84 nuevos egresados y egresadas. La profesora Ana Belén Fernández ejerció como madrina de la promoción y Ricardo Escudero como padrino en una ceremonia que volvió a reunir a centenares de personas en el campus ourensano. Entre aplausos y fotografías de grupo, los futuros docentes cerraron una etapa universitaria en la que muchos de ellos ya comenzaron a tomar contacto con las aulas a través de las prácticas formativas.

Con 158 nuevos profesionales del ámbito de la educación no terminaron las celebraciones, en la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo también estaban de fiesta. El alumnado de las titulaciones vinculadas al ámbito empresarial y turístico protagonizó otra ceremonia cargada de simbolismo en la que se puso en valor la formación universitaria como motor de oportunidades laborales y desarrollo para la provincia desde un concurrido salón de actos Marie Curie, de nuevo en el Edificio Politécnico del Campus.

El campus gradúa a sus gestores deportivos. / Brevebretema

Hasta allí se desplazó el presidente de la Diputación Provincial, Luis Menor, quien quiso compartir un momento con los jóvenes economistas ante los que trasladó un mensaje de confianza en el talento de la juventud y frente a los que reivindicó el papel de la universidad como «un activo estratégico para el futuro de la provincia». Durante su intervención destacó además que el campus ourensano «es uno de los pocos que sigue creciendo» en un contexto marcado por los retos demográficos, subrayando su «capacidad para atraer alumnado, generar conocimiento y crear oportunidades».

El salón de actos del Edificio Politécnico completó su aforo. / Brevebretema

Menor agradeció también a las familias «que apostasen por Ourense» y al alumnado por confiar en un campus que «crece porque hay jóvenes que creen en el». Asimismo, puso en valor la colaboración institucional entre la Diputación y la Universidade de Vigo en iniciativas vinculadas a la formación, el emprendimiento, la investigación y el turismo.

La jornada, como no podría ser de otra manera, terminó con imágenes de celebración en los exteriores de la facultad, en los jardines del campus, donde los recién graduados compartieron flores, bandas y fotografías para inmortalizar un día llamado a marcar el inicio de una nueva etapa profesional y personal.