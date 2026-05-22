Luz verde ambiental a una planta para residuos de la construcción en San Cristovo de Cea

La Xunta da luz verde ambiental al proyecto de creación, en el concello de San Cristovo de Cea, de una planta de valorización y almacenamiento de residuos del sector de la construcción y demolición para la obtención de áridos. Según el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente, no son previsibles efectos significativos en el entorno siempre que se cumpla con los condicionantes fijados en el propio informe ambiental y en la documentación evaluada. La futura planta permitirá la obtención de áridos reciclados como producto final, con una capacidad máxima estimada de gestión de residuos de 30.000 toneladas al año.

La documentación presentada por el promotor del proyecto, Almyex, SL, fue sometida a participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegación, a la vez que fueron consultados un total de diez organismos interesados. Fruto de esas consultas, se realizó la valoración correspondiente y se establecieron condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade. En los próximos días se publicará la resolución en el Diario Oficial de Galicia.

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Se construirá una solera impermeable de 2.000 m2 sobre la que se asentará la planta al aire libre, y sobre una base de hormigón de unos 17,08 m2 se instalará una caseta prefabricada con capacidad para dos oficinas y un aseo. Durante la fase de explotación se procederá a almacenar y valorizar los residuos de construcción y demolición que se reciban, estimando una capacidad máxima de almacenamiento puntual de 1.260 toneladas y una capacidad total máxima de gestión de residuos de 30.000 t/año.