Administración local
Homenaje a 14 trabajadores de la Diputación de Ourense que se jubilan: suman 504 años de servicio
Luis Menor destaca que dejan «un legado de profesionalidad que servirá de ejemplo y guía para los cientos de compañeros que continúan su vida laboral»
R. O.
Ourense
La Diputación de Ourense celebró este viernes la festividad de Santa Rita, la patrona de los empleados públicos de la administración local. En la jornada se rindió homenaje a un grupo de catorce trabajadores de la Diputación que se jubilan este año. El presidente provincial, Luis Menor, les agradeció su dedicación, destacando que entre todos suman «504 años de servicio colectivo a la ciudadanía de Ourense».
Menor subraya que el valor más importante y genuino de la institución es precisamente «su capital humano». Los jubilados dejan «un legado de profesionalidad que servirá de ejemplo y guía para los cientos de compañeros que continúan su vida laboral».
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