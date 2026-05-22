Cáritas y Fundación Dorzán: la mano tendida para más de 100 mayores de Ourense que viven solos

Seguir viviendo en sus propias casas, retrasando en lo posible su ingreso en centros residenciales gracias al apoyo de una mano amiga que está pendiente de algunas de sus necesidades de compañía o apoyo para gestiones como ir al médico o al banco, para charlar o tener un nexo asociativo con el que paliar momentos de soledad y participar en talleres, es el sueño cumplido de muchos mayores. Más de un centenar de ellos, hombres y mujeres que viven solos en la ciudad y en el rural, ya han conseguido cumplirlo gracias a uno de los muchos programas de la entidad diocesana Cáritas y, en este caso, al apoyo de una fundación privada, la Fundación Dorzán.

La directora de Cáritas en Ourense, María Tabarés, y Juan Ramón Álvarez Blanco, presidente de la Fundación Dorzán, firmaron ayer un convenio por el que esta última organización no gubernamental dona 25.000 euros para que Cáritas siga adelante con este programa contra la exclusión económica y la soledad no deseada. «Nuestra intención no es sustituir la labor que realizan las residencias de mayores, sino dar una alternativa viable para que esos mayores puedan envejecer con dignidad en sus propios hogares», indica María Tabarés. El trabajo, explica, combina una sólida red de voluntarios y personal contratado. El programa atiende anualmente a una horquilla de entre 120 y 130 personas de forma directa, aunque Tabarés puntualizó que el impacto real no se puede medir únicamente de forma cuantitativa, debido a que la intensidad del acompañamiento se diseña «a la carta», adaptándose estrictamente a las demandas de cada usuario.

Entre las acciones que se realizan destaca el seguimiento de pautas médicas y control de la medicación, el acompañamiento físico por parte de técnicos a consultas de salud o gestiones burocráticas ante la Administración, y la organización de talleres, manualidades o actividades físicas en el Centro de Mayores ubicado en la calle Rafael Díez, en la zona del Posío. Asimismo, se realiza una distribución semanal de alimentos para aquellos usuarios con limitaciones de movilidad. La directora relató que el equipo llega hasta donde los mayores les dejan entrar, explicando que el verdadero reto es vencer la desconfianza inicial del mayor para que permita que alguien entre en su casa a echarle un cable. Incluso si el usuario decide voluntariamente ingresar en una residencia, el vínculo con la entidad no se rompe, manteniendo las visitas de acompañamiento al considerarlos parte de la familia de Cáritas.

Oficina de apoyo para la regularización de migrantes

Más allá de la atención a la tercera edad, María Tabarés abordó la situación de intensa actividad que vive actualmente la sede de la organización debido a que se han sumado como entidad colaboradora al proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras. Aunque la postura institucional de Cáritas defiende que la Administración Pública debería dimensionar sus plantillas en lugar de delegar funciones en el tercer sector, la entidad decidió darse de alta en el registro de entidades colaboradoras tras constatar las saturadas listas de espera en los servicios sociales públicos. Hasta el próximo 30 de junio, la organización ha volcado sus recursos en la tramitación por vía de urgencia de los informes de vulnerabilidad requeridos por ley.

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Tabarés aclaró que realizan esta labor de forma subsidiaria, para evitar que a las personas «les caduquen sus antecedentes penales o pierdan derechos por un tapón administrativo». Asimismo, rechazó la idea de convertir a Cáritas en una sucursal de Extranjería y aseguró que su objetivo es nítido: «Atender a seres humanos sin preguntar el color, la raza, ideología o creencias, porque las personas son solo personas y hay que escucharlas siempre y debemos acogerlas».