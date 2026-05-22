Besteiro reivindica la «coherencia» del PSOE municipal de Ourense y señala al PP por sus «dos barajas»

El secretario xeral del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, se desplazó este viernes hasta Ourense, donde defendió «el comportamiento absolutamente coherente» de sus compañeros de formación en la ciudad y crítico duramente a los populares: «aquí el único incoherente es el PP que por las mañanas hace oposición y por las tardes ayuda y protege al gobierno» dijo a preguntas de los medios de comunicación, durante una visita a la ciudad acompañado por el diputado en el Congreso Patxi López.

En concreto, se pronunció así al ser preguntado por las críticas del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego al PSOE local, al que acusan de «dar carta blanca» a los presupuestos del alcalde, Pérez Jácome, por facilitar que se tuviese que debatir la moción de confianza a la que el regidor vinculó este viernes las cuentas. No salió adelante al ser rechazada en plano por toda la oposición, por lo que las tres formaciones tienen ahora plazo de un mes para presentar una moción de censura o los presupuestos serán aprobados.

A este respecto, Besteiro subrayó que el gobierno de Ourense «está sin presupuestos y acosado por la justicia» y recordó el acuerdo alcanzado por Pérez Jácome y el Partido Popular en el pasado para reprochar que «lo que no vale es andar con dos barajas», apuntando al PP como «responsable de esta situación».

Frente a este escenario, defendió la «coherencia absoluta» de los socialistas locales, manteniendo «la misma postura que hace año y medio: la búsqueda de una salida responsable y razonable» que aporte estabilidad al gobierno municipal, manifestó en referencia al pacto que planteó a PP y BNG para desalojar a Jácome. En este sentido, Besteiro marcó distancias con las estrategias del PP en otras instituciones, asegurando que el PSOE no utilizará a «tránsfugas», como denunció que sucede en el Concello de Lugo.

Así las cosas, consultado sobre si habrá moción de censura, se limitó a señalar que el planteamiento del PSOE siempre fue «abierto» y «honesto». «Quienes quieran resolver la situación del concello de Ourense, ya saben lo que tienen que hacer».