El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El verano ha llegado a Galicia con entrada directa por Ourense, que ayer, un mes antes del calendario estival oficial, alcanzó máximas de 31,7 grados en una jornada que trastocó de nuevo el paisaje urbano, cambiando las chaquetas por el lleno en las terrazas hosteleras.

Claro que en una provincia de tendencia disociativa en términos de climatología, apenas unas horas antes de que en la ciudad se rozaran esos 32 °C, en Calvos de Randín registraron temperaturas bajo cero, con mínimas de -0,9 °C a las 07:00 de la mañana.

Es decir, que como es habitual en esta provincia de extremos en lo meteorológico, apenas doce horas antes de que la ciudad de Ourense alcanzara esa máxima gallega en Calvos de Randín, a 64 kilómetros de la capital, la diferencia de temperatura en el mismo día y en la misma provincia fue de casi 32 grados.

Esa máxima gallega de 31,7 grados se registró demás, en la ciudad, concretamente en la estación de A Ponte a las 19:10 de la tarde, una hora en la que, en una primavera normal, las temperaturas deberían de empezar a bajar.

Los cuatro primeros puntos más calurosos de Galicia se registraron ayer en la provincia de Ourense. Dos de ellos en la capital, con esas máximas de 31,7 °C y 30,6 °C. En segundo lugar, Remuíño en Arnoia, 30,3 °C, su temperatura punta a las 17:00 horas.

También en la estación de Evega en Leiro, el termómetro registraba la cuarta temperatura más alta de Galicia, con 30,1 °C, a las 19:10 horas de la tarde. Finalmente, en A Portela, Vilamartín de Valdeorras, se alcanzaban los 29,8 °C. También una de las mínimas se registró ayer en Xinzo de Limia, con 1,8 grados a las 07:30 horas de la mañana.

Previsiones de 35 ºC este viernes

Baltar también tuvo mínimas de 2,6 °C a las 06:00 de la mañana, seguidas de Vilela, en Verín, con mínimas de 3,5 grados en la mañana del miércoles.

La subida de temperatura continuará, según MeteoGalicia, con máximas previstas de 31 grados hoy jueves 21 de mayo; 35 °C previstos para este viernes en Ourense, y 34 el sábado.

Noticias relacionadas

Está previsto que se mantengan estas temperaturas toda la semana, con intervalos de cielos claros a nubosos y una calidad del aire que «irá empeorando», según el mismo portal meteorológico.