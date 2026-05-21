Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

El conjunto histórico de Pazos de Arenteiro recibirá 2.637.003 euros del Ministerio de Industria e Turismo para su puesta en valor, siendo el único de la provincia de Ourense beneficiado en esta convocatoria dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y Revitalización del Patrimonio Histórico con Uso turístico en Bienes de Patrimonio Cultural (BIC), un plan que ha movilizado 207,6 millones para 89 proyectos en toda España. En Galicia fueron financiadas cuatro iniciativas, con una inversión total de 9,6 millones.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó ayer Pazos de Arenteiro, acompañado de la alcaldesa, Patricia Torres. Destacó la «apuesta clara e importante por el rural». Explicó que las actuaciones previstas «permitirán mejorar de manera integral las cinco aldeas que conforman el conjunto histórico, favoreciendo tanto la conservación patrimonial como la calidad de vida de los vecinos y la experiencia de las personas visitantes».

Entre las acciones incluidas en el proyecto se encuentran la pavimentación de calles con la sustitución de asfalto por materiales más integrados con el entorno —adoquines u hormigón acanalado—, enterrar las líneas eléctricas de media tensión —telecomunicaciones e iluminación pública—,y la renovación de las luminarias para mejorar la eficiencia energética y calidad lumínica. Además, se rehabilitará una propiedad municipal en ruinas para destinarla a usos turísticos y culturales. Contará con un centro de interpretación del conjunto histórico, un aula de formación y un espacio digital. También se contempla la renovación del mobiliario urbano.

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Para la alcaldesa este proyecto «supone una oportunidad histórica para consolidar Pazos de Arenteiro como referente turístico y patrimonial del interior de Galicia».