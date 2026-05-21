Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE UU imputa a Raúl CastroStellantis y la china DongfengEnsayo Aéreo VigoVigo a 30 gradosCaso Plus Ultra ZapateroCaso Mango: detención Jonathan AndicFeria Navalia
instagramlinkedin

Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

El Gobierno de España le concedió 2,6 millones de euros para su puesta en valor

Eladio Santos visitó ayer este conjunto histórico

Visita de Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense, al cojunto histórico de Pazos de Arenteiro.

Visita de Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense, al cojunto histórico de Pazos de Arenteiro. / FdV

Adela Ferradás

Ourense

El conjunto histórico de Pazos de Arenteiro recibirá 2.637.003 euros del Ministerio de Industria e Turismo para su puesta en valor, siendo el único de la provincia de Ourense beneficiado en esta convocatoria dentro del Programa de Mejora de la Competitividad y Revitalización del Patrimonio Histórico con Uso turístico en Bienes de Patrimonio Cultural (BIC), un plan que ha movilizado 207,6 millones para 89 proyectos en toda España. En Galicia fueron financiadas cuatro iniciativas, con una inversión total de 9,6 millones.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitó ayer Pazos de Arenteiro, acompañado de la alcaldesa, Patricia Torres. Destacó la «apuesta clara e importante por el rural». Explicó que las actuaciones previstas «permitirán mejorar de manera integral las cinco aldeas que conforman el conjunto histórico, favoreciendo tanto la conservación patrimonial como la calidad de vida de los vecinos y la experiencia de las personas visitantes».

Entre las acciones incluidas en el proyecto se encuentran la pavimentación de calles con la sustitución de asfalto por materiales más integrados con el entorno —adoquines u hormigón acanalado—, enterrar las líneas eléctricas de media tensión —telecomunicaciones e iluminación pública—,y la renovación de las luminarias para mejorar la eficiencia energética y calidad lumínica. Además, se rehabilitará una propiedad municipal en ruinas para destinarla a usos turísticos y culturales. Contará con un centro de interpretación del conjunto histórico, un aula de formación y un espacio digital. También se contempla la renovación del mobiliario urbano.

Noticias relacionadas

Para la alcaldesa este proyecto «supone una oportunidad histórica para consolidar Pazos de Arenteiro como referente turístico y patrimonial del interior de Galicia».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  2. Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
  3. Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
  4. Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
  5. Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres en la parroquia ourensana de Fátima
  6. Un perro cayó en Ourense desde un quinto piso sobre un coche y condenan a la dueña del animal a pagar los daños en el vehículo
  7. Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense: apuntan a okupas
  8. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: 'Los que estamos aquí no venimos de Marte'

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

Ourensanas que ya no quieren ser princesas...si no militares (como doña Leonor)

Ourensanas que ya no quieren ser princesas...si no militares (como doña Leonor)

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

Indignación vecinal en Xendive, Boborás, por la tala de una carballeira que era un refugio verde y un escudo contra los incendios

El acusado de agredir sexualmente a su vecino en Ourense niega los hechos: «Teníamos la relación que tienen dos personas que se consideran amigos»

El acusado de agredir sexualmente a su vecino en Ourense niega los hechos: «Teníamos la relación que tienen dos personas que se consideran amigos»

Condenados por una boda ficticia: una pareja elude la cárcel tras estafar a los proveedores de su enlace matrimonial en Verín, pero deberá pagar

Condenados por una boda ficticia: una pareja elude la cárcel tras estafar a los proveedores de su enlace matrimonial en Verín, pero deberá pagar
Tracking Pixel Contents