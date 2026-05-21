Ourensanas que ya no quieren ser princesas...si no militares (como doña Leonor)

Las imágenes de la princesa Leonor formándose en los tres ejércitos —el último, el de Aire, a los mandos de un avión militar—, en una especie de remake que ya le ha hecho ganar el apelativo de «princesa Top Gun» (como el personaje hollywoodense), han hecho mella curiosamente en muchas jóvenes. También en Ourense, «donde hemos visto que ha aumentado mucho el número de mujeres que vienen a consultarnos qué tienen que hacer para formarse y alistarse en el Ejército», reconoce el subdelegado de Defensa en Ourense, Jesús Antonio Peñas Preckler.

El coronel Peñas Preckler comentaba este curioso cambio sociológico tras los actos de celebración, ayer, del Día de las Fuerzas Armadas en el edificio de Defensa en la calle del Paseo de Ourense. El evento contó con un acto de izado de bandera y una jornada de puertas abiertas en esa subdelegación orientada a acercar la institución a los ciudadanos, para que puedan conocer no solo el edificio histórico en el que se ubica, sino todos los servicios que se prestan, algunos de ellos desconocidos. Incluso el propio coronel ejerció de guía para el primer grupo de visitantes.

El coronel Preckler, actuó como guía en la jornada de puertas, para mostrar al público las peculiaridades de la sede de Defensa / Iñaki Osorio

«La presencia de la princesa de Asturias, doña Leonor, aumentó el número de mujeres interesadas que nos llegan ahora para saber qué estudios hacen falta para alistarse en el Ejército». El coronel reconoce que verla con los uniformes de las distintas academias militares está funcionando como un «efecto de atracción» y un modelo a seguir para muchas jóvenes que antes no se planteaban esta salida profesional, aunque ya exista una alta presencia femenina.

«Al final son referentes. Tú piensas: "ah, pues la clase militar es muy de chicos", cuando es de chicos y de chicas», apuntó el coronel, recordando que en los cuerpos comunes (como sanidad, jurídico o intendencia) ya hay promociones con mayoría femenina, y que poco a poco se van normalizando en especialidades operativas como pilotos o infantería. «Nos sentimos muy orgullosos de tener a la princesa de Asturias ahí formándose. No hay que olvidar que ella en su día será la capitana general de los ejércitos», añadió.

Trámites para jubilarse antes si se hizo la mili

Porque una delegación de Defensa sigue trabajando en tiempos de paz. Esta jornada de puertas abiertas sirvió para conocer los servicios que presta, con información y trámites sobre los tres ejércitos, y también «cada día tenemos unas 10 o 15 peticiones de personas que hicieron en su día la mili y nos piden los documentos que lo avalan y les ayudan a adelantar su jubilación».

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No faltan «las consultas históricas para localizar expedientes de militares fallecidos en una guerra», indica el coronel Peñas Preckler. Además, a título personal, invita a acercarse al mundo militar, que afirma que es accesible a todos, «pues se puede acceder como reservista voluntario», explica. Esto permite a cualquier civil —abogados, periodistas, músicos, médicos, ingenieros, conductores o cualquier otra profesión— mantener su vida laboral activa y vestirse de uniforme dos semanas al año para aportar su experiencia en cuarteles o unidades como la UME (Unidad Militar de Emergencias). Las solicitudes son de septiembre a octubre.