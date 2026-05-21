Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE UU imputa a Raúl CastroStellantis y la china DongfengEnsayo Aéreo VigoVigo a 30 gradosCaso Plus Ultra ZapateroCaso Mango: detención Jonathan AndicFeria Navalia
instagramlinkedin

Proyecto de humanización

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

El alcalde califica de «reforma de lujo» el proyecto, que renueva todas las infraestructuras. da prioridad al peatón, con aceras mucho más anchas , dota nuevas glorietas, 60 árboles y parterres verdes

Aspecto del proyecto de renovación integral de la calle Alejandro Pedrosa, inaugurada el miércoles.

Aspecto del proyecto de renovación integral de la calle Alejandro Pedrosa, inaugurada el miércoles. / Iñaki Osorio

M. J. Álvarez

Aquí tienes el texto con las palabras y claves más interesantes resaltadas en negrita, manteniendo intacto tu modelo de comillas:

«Es una gran obra de humanización, en la que tuvimos en cuenta, sobre todo, ganar espacios para los peatones, con la finalidad de que sea una calle para disfrutar y no un espacio oscuro y duro, como era antes», señalaba ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, durante la reapertura al público y al tráfico de la obra de renovación integral de la calle Alejandro Pedrosa en el barrio de O Vinteún, un proyecto con una inversión de 3,4 millones de euros y que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, calificaba ayer durante la inauguración del proyecto como «una reforma de lujo».

La obra estuvo cofinanciada al 80% por el propio Concello de Ourense, con una aportación del 20% de este total de 3,4 millones de euros, aportado a través de los fondos Next Generation, repartidos por el Gobierno de España.

«La alta calidad en la ejecución de un proyecto no debe estar reservada solo para el centro, sino para toda la ciudad, y esta obra es la primera de muchas que vamos a hacer», avanzó ayer el regidor durante su visita a la zona. La reforma supone una completa remodelación de una calle «que lo pedía a grito pelado», indicó el regidor.

Claves del proyecto

La estrechez de las aceras, «que impedían incluso cruzarse a la vez en algunos puntos a un peatón y a un cochecito de bebé, pues medían unos 70 centímetros de ancho», señaló el regidor, ha sido una de las prioridades, y la amplitud de las aceras uno de los cambios más significativos.

Se ha diseñado una plataforma única en el segundo tramo de la calle y se ha creado una gran plaza pública en el cruce con la calle Río Sil, con un nuevo punto de encuentro para el vecindario. Además, para frenar la velocidad de los coches en esta zona de pendiente, se ha instalado una nueva glorieta en la intersección con la calle Río Limia y la carretera OU-526, logrando así un tráfico mucho más calmado y seguro.

Noticias relacionadas

También ha habido un apartado de dotación verde con la plantación de unos 60 nuevos árboles y la instalación de nuevos espacios de jardinería urbana.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  2. Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
  3. Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
  4. Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
  5. Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres en la parroquia ourensana de Fátima
  6. Un perro cayó en Ourense desde un quinto piso sobre un coche y condenan a la dueña del animal a pagar los daños en el vehículo
  7. Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense: apuntan a okupas
  8. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: 'Los que estamos aquí no venimos de Marte'

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

Pazos de Arenteiro, referente turístico y patrimonial en Galicia

Ourensanas que ya no quieren ser princesas...si no militares (como doña Leonor)

Ourensanas que ya no quieren ser princesas...si no militares (como doña Leonor)

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

Estudiantes ourensanos alzan a voz polo seu idioma no Correlingua: «Co galego no corazón, facemos revolución»

Indignación vecinal en Xendive, Boborás, por la tala de una carballeira que era un refugio verde y un escudo contra los incendios

El acusado de agredir sexualmente a su vecino en Ourense niega los hechos: «Teníamos la relación que tienen dos personas que se consideran amigos»

El acusado de agredir sexualmente a su vecino en Ourense niega los hechos: «Teníamos la relación que tienen dos personas que se consideran amigos»

Condenados por una boda ficticia: una pareja elude la cárcel tras estafar a los proveedores de su enlace matrimonial en Verín, pero deberá pagar

Condenados por una boda ficticia: una pareja elude la cárcel tras estafar a los proveedores de su enlace matrimonial en Verín, pero deberá pagar
Tracking Pixel Contents