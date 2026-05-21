El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

Aquí tienes el texto con las palabras y claves más interesantes resaltadas en negrita, manteniendo intacto tu modelo de comillas:

«Es una gran obra de humanización, en la que tuvimos en cuenta, sobre todo, ganar espacios para los peatones, con la finalidad de que sea una calle para disfrutar y no un espacio oscuro y duro, como era antes», señalaba ayer el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, durante la reapertura al público y al tráfico de la obra de renovación integral de la calle Alejandro Pedrosa en el barrio de O Vinteún, un proyecto con una inversión de 3,4 millones de euros y que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, calificaba ayer durante la inauguración del proyecto como «una reforma de lujo».

La obra estuvo cofinanciada al 80% por el propio Concello de Ourense, con una aportación del 20% de este total de 3,4 millones de euros, aportado a través de los fondos Next Generation, repartidos por el Gobierno de España.

«La alta calidad en la ejecución de un proyecto no debe estar reservada solo para el centro, sino para toda la ciudad, y esta obra es la primera de muchas que vamos a hacer», avanzó ayer el regidor durante su visita a la zona. La reforma supone una completa remodelación de una calle «que lo pedía a grito pelado», indicó el regidor.

Claves del proyecto

La estrechez de las aceras, «que impedían incluso cruzarse a la vez en algunos puntos a un peatón y a un cochecito de bebé, pues medían unos 70 centímetros de ancho», señaló el regidor, ha sido una de las prioridades, y la amplitud de las aceras uno de los cambios más significativos.

Se ha diseñado una plataforma única en el segundo tramo de la calle y se ha creado una gran plaza pública en el cruce con la calle Río Sil, con un nuevo punto de encuentro para el vecindario. Además, para frenar la velocidad de los coches en esta zona de pendiente, se ha instalado una nueva glorieta en la intersección con la calle Río Limia y la carretera OU-526, logrando así un tráfico mucho más calmado y seguro.

Noticias relacionadas

También ha habido un apartado de dotación verde con la plantación de unos 60 nuevos árboles y la instalación de nuevos espacios de jardinería urbana.