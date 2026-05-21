Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso Plus UltraMuere una niña en BriónRenovación de AspasStellantisDía de las Fuerzas ArmadasPisos turísticosObras en Coia
instagramlinkedin

A Agrupación Miño celebra o Día de las Letras Galegas con arte e música na Praza da Ferrería

O Círculo Poético Ourensán e a Asociación Veciñal Loureiro levaron á porta da Casa da Maxia foliada e recitais

As pequenas pandeireteiras da asociación veciñal Loureiro.

As pequenas pandeireteiras da asociación veciñal Loureiro. / Brevebretema

R. O.

Ourense

«A lingua galega non só é o 17 de maio, é todo o ano». As palabras coas que o presidente da Agrupación Miño, Xosé Ramón Piñeiro González, abriu o acto, resumían á perfección o que este significaba. E é que a corporación de asociacións veciñais celebraba este xoves un acto cultural co gallo do Día das Letras Galegas para levar ata a Praza da Ferrería diferentes expresións de arte na lingua galega. Arredor de 50 participantes de tódalas idades reuníronse na porta da acabada de estrear Casa da Maxia para celebrar o galego a ritmo de foliada, pandeirada e recitación de poesía. «Como dicían os vellos de antes, 'o saber non ocupa lugar', e vendo que o galego está cada vez máis apartado nas cidades e nas xuventudes, nós seguiremos a facer este tipo de actos para poñelo en valor», concluía Piñeiro.

O acto contou con Círculo Poético Ourensán, que trouxo a varios alumnos do CPR Cardenal Cisneros para que recitasen ante o público presente algúns dos versos do libro «Soños de infancia», obra editada polo propio Círculo. Entre os estudantes que se animaron, atopábase unha rapaza venezolana que chegara a Galicia hai menos dunha semana, pero atreveuse a entoar as estrofas asignadas, ante o clamor total do público. Tras ela, chegaron varios versos adicados ao galego e á cidade de Ourense por parte da asociación de poesía.

Música na Praza da Ferrería

A música puxérona a Asociación de Veciños de Loureiro, do barrio do Couto, que non quixo perder a cita. Primeiramente, co seu grupo tradicional de gaita, tamboril e bombo, e de seguido, algunhas das cantareiras máis cativas da asociación cultural, que creceu ampliamente en número nos últimos anos. Segundo contaba a FARO en 2025 Ana Iglesias, mestra na asociación, en cuestión de tres anos pasouse de ter un pequeno conxunto de nove pandeireteiras a ter ata 53 apuntadas, obligando a facer turnos e ensaiar na calle cando o tempo o permite, tal e como fixeron este xoves na Praza da Ferrería.

Noticias relacionadas y más

A escolla do lugar tampouco era casual. O acto foi un dos primeiros que a Agrupación Miño celebrou coa antiga Casa da Maxia xa convertida na súa nova sede, despois de que o Concello decidise darlle uso a un edificio de cinco plantas que levaba anos agardando por unha función definitiva. Aquel inmoble, reformado no 2008 para acoller un proxecto vencellado ao ilusionismo galego que nunca chegou a despegar, mudou agora de destino para converterse nun espazo veciñal no corazón do Casco Vello. Nel conviven a Asociación Veciñal As Burgas e a propia Agrupación Miño, cunha distribución pensada para repartir usos entre despachos, zonas compartidas para asembleas ou charlas, e dependencias propias para os colectivos. O traslado permite ás asociacións deixar de pagar aluguer noutras ubicacións e, ao mesmo tempo, sacarlle partido a unha construción pensada no seu día para facer maxia, pero que acabou atopando a súa utilidade no traballo diario dos barrios. Para Piñeiro, o cambio supuxo tamén un alivio económico e unha oportunidade para seguir reforzando un movemento veciñal que, ao seu xuízo, «goza de boa saúde», malia que aínda quede moito polo que pelexar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
  2. El padre César Mañueco, el joven monje que guía el Monasterio de Oseira: «Los que estamos aquí no venimos de Marte»
  3. Estudiante keniata llega a un pueblo de Ourense para revitalizar el rural con un 'hub' de innovación
  4. Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
  5. Un perro cayó en Ourense desde un quinto piso sobre un coche y condenan a la dueña del animal a pagar los daños en el vehículo
  6. Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense: apuntan a okupas
  7. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  8. Muere un operario de 34 años tras caerle encima un árbol en San Cibrao das Viñas

A Agrupación Miño celebra o Día de las Letras Galegas con arte e música na Praza da Ferrería

A Agrupación Miño celebra o Día de las Letras Galegas con arte e música na Praza da Ferrería

Condenado un ourensano por agredir con un bastón y desear la muerte a su hermano gravemente enfermo

Ourense pone a prueba su coordinación ante incendios con un simulacro de alerta máxima frente al riesgo de fuegos forestales

Ourense pone a prueba su coordinación ante incendios con un simulacro de alerta máxima frente al riesgo de fuegos forestales

Los funcionarios critican la nueva organización judicial y piden refuerzos, medios y formación: «O persoal está desconcertado e moitos veñen traballar angustiados»

Rubén Diz, el atleta y profesor que enseña Educación Física e inculca al alumnado los valores del esfuerzo y la paciencia

Firme la condena para un hombre que mató a dos perros de su expareja envenándolos con estricnina: sale de prisión con pulsera telemática

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El verano se adelantó al calendario oficial en Ourense, con máximas gallegas de casi 31,7 ºC

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones

El «cambio radical» de calle Alejandro Pedrosa, tras más de un año en obras y una inversión de 3,4 millones
Tracking Pixel Contents