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Indignación vecinal en Xendive, Boborás, por la tala de una carballeira que era un refugio verde y un escudo contra los incendios

La alcaldesa habló con la empresa que compró los árboles y «tiene todos los permisos», afirma

Lugar en el que se está llevando a cabo la tala.

Lugar en el que se está llevando a cabo la tala. / CEDIDA

Adela Ferradás

Ourense

Vecinos de la parroquia de Xendive, en el municipio ourensano de Boborás, están indignados por la tala de «un entorno verde que actuaba como escudo contra los incendios y pulmón verde del pueblo», dicen. Se declaran «atónitos» ante lo que califican como «auténtico atentado» contra su patrimonio natural, una tala «injustificada de una parte de nuestra emblemática carballeira, que ha formado parte de la identidad del pueblo desde que los más mayores tienen uso de razón». Además, recuerdan que «este bosque no solo constituía un pasillo verde, también un refugio climático» en el verano, caluroso en la zona.

La alcaldesa, Patricia Torres, lamenta lo ocurrido desde el punto de vista natural y por la belleza del lugar. Habló con la empresa que compró los árboles y «tiene todos los permisos», dice. Contactó con el Obispado, titular de la parcela. Torres espera que haya un acuerdo para no talar lo que queda.

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