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A Gudiña estrena horarios de tren gracias a la presión vecinal

Tras la supresión de horarios el pasado 9 de junio, a partirde hoy saldrá para Madrid a las 7.45 horas n La plataforma hará más reivindicaciones

Integrantes de la plataforma Dereito ao Tren, junto a la estación de A Gudiña.

Integrantes de la plataforma Dereito ao Tren, junto a la estación de A Gudiña. / FdV

Adela Ferradás

Ourense

Las movilizaciones ciudadanas han funcionado en A Gudiña, donde hoy Renfe pone en circulación los trenes de primera hora de la mañana, recuperando así parte de los horarios eliminados el 9 de junio de 2025. Se trata de «un avance importante hacia unos horarios útiles para la ciudadanía, pero aún quedan pasos decisivos para garantizar un tren útil y digno», según apuntan desde la Plataforma Dereito ao Tren.

En A Gudiña «hoy inauguramos el primero de los nuevos horarios que se acomodan a las necesidades de los ciudadanos», señala el alcalde, Néstor Ogando. Por ejemplo, el tren de la primera hora que salía para Madrid a las 08.30, ahora saldrá a las 07.45. Para la plataforma «este logro demuestra que la movilización social da resultados», y agradece a la ciudadanía «su implicación, su constancia y su capacidad de organización durante estos meses. Sin la respuesta vecinal, la presión social y la participación de tantas personas afectadas en las comarcas de Trives, Valdeorras, Verín, Viana, A Limia y el norte de Portugal, no se habrían producido los avances».

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La recuperación de estos trenes de primera hora permitirá gestiones de trabajo, estudios y citas sanitarias. La plataforma avisa que el objetivo sigue siendo disponer de un servicio ferroviario que permita ir y volver en el día, y que aún es necesaria la movilización para conseguir bonos adecuados desde A Gudiña, mejorar los horarios útiles para los desplazamientos a Ourense, Santiago, A Coruña y Vigo, reforzar la conexión con el autobús desde O Barco y Verín, y acometer las mejoras pendientes en la estación: zona climatizada en el andén, ascensor y aparcamiento.

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