Fuerte impulso económico de Xunta y Diputación para renovar las plazas de abastos de Xinzo y O Carballiño, mientras el Concello de Ourense se lo piensa

La Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia continúan avanzando en su estrategia conjunta para la reforma y actualización de los mercados tradicionales de la provincia. El Pazo Provincial acogió ayer la firma de dos convenios específicos de colaboración con los ayuntamientos de O Carballiño y Xinzo de Limia, una iniciativa que permitirá canalizar inversiones por un valor global de 1.639.412 euros destinadas a mejorar las infraestructuras comerciales locales. El acto de rúbrica contó con la participación institucional del presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor; el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González; el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro; y el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz. Estos acuerdos dan continuidad al protocolo marco que la administración autonómica y la provincial firmaron el pasado mes de febrero con el propósito de unificar recursos en favor del comercio de proximidad.

Durante su intervención, Luis Menor calificó la firma como un ejemplo de colaboración institucional útil y eficaz orientada a fortalecer la economía de los municipios. Asimismo, el presidente provincial subrayó que la Diputación de Ourense es la entidad local gallega que mantiene un mayor volumen de convenios técnico-económicos con la Xunta de Galicia. Menor destacó que las plazas de abastos actúan como puntos de encuentro esenciales y motores económicos, por lo que resulta prioritario adaptar sus instalaciones a las normativas de accesibilidad y a los nuevos hábitos de la demanda.

En el desglose de las inversiones, el municipio de O Carballiño asumirá la mayor partida con un presupuesto total de 1.429.577 euros. Este montante se destinará a una reforma integral del mercado municipal que se ejecutará en dos fases sucesivas durante los ejercicios de 2026 y 2027. Respecto a la distribución presupuestaria, la Xunta de Galicia aportará el 70% de los fondos, la Diputación de Ourense asumirá el 20% (equivalente a 285.915 euros) y el Ayuntamiento de O Carballiño se hará cargo del 10% restante. Las obras contemplan la remodelación interior y la renovación de los servicios técnicos del edificio.

Por su parte, el proyecto asignado a la plaza de abastos de Xinzo de Limia cuenta con una dotación económica de 209.834 euros. La aportación de la Diputación de Ourense en este convenio se fija en 40.000 euros. La inversión validada engloba tanto la ejecución material de las mejoras en el equipamiento del mercado como los costes de los servicios técnicos necesarios para la redacción del proyecto, la dirección y el seguimiento del plan de obra. Ambas actuaciones técnicas se encuadran dentro de los criterios de la Red de Mercados Excelentes promovida por la Xunta. Este programa autonómico busca la digitalización, la sostenibilidad, la mejora en la calidad del servicio y la puesta en valor del producto local. Para cerrar el acto, Menor reiteró el compromiso de la Diputación de mantener el soporte técnico y financiero a los municipios de la provincia.

Menor afirma que hay «diálogo» con Jácome aunque no haya fructificado

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha lanzado un requerimiento claro al Gobierno local de Ourense, liderado por Gonzalo Pérez Jácome, para que acepte de una vez la propuesta de financiación a «coste cero» para el concello en la reforma de su Plaza de Abastos, y deje de generar «líos infinitos» y «trabas» constantes. Menor lamentó la paradoja de que el ayuntamiento con mayor capacidad de inversión de la provincia sea el único que, en lugar de colaborar, obstaculice el proyecto. Mientras otros alcaldes deben aportar un 10% para las obras en sus municipios, la Xunta y la Diputación facilitan aquí el 100% de la inversión.

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Por su parte, el conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración confirmó que el dinero reservado para la Plaza de Abastos sigue intacto y disponible en las arcas de la Xunta. Ambas administraciones aseguran que la partida de la Diputación también está lista, por lo que no existe justificación económica para mantener el bloqueo. A pesar de la situación tensa, Menor aseguró que «se sigue trabajando» y que existen «discretos avances» y diálogo.