Condenados por una boda ficticia: una pareja elude la cárcel tras estafar a los proveedores de su enlace matrimonial en Verín, pero deberá pagar

Una pareja ha aceptado una condena de un año de prisión por un delito de estafa continuada tras reconocer que simularon la celebración de su enlace matrimonial en la comarca de Verín y dejaron sin pagar a la mayoría de los profesionales contratados. El juicio, celebrado el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, se resolvió así mediante un acuerdo de conformidad entre las partes que permitió rebajar la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba originalmente tres años de cárcel para cada uno de los acusados.

Según el relato del Ministerio Fiscal, los condenados actuaron entre el 30 julio y el 10 de octubre de 2021 con el ánimo de obtener servicios de lujo para su boda a sabiendas de que carecían de capacidad económica para costearlos. En concreto, la «boda» comenzó a gestarse en Verín, donde encargaron trajes nupciales y de madrina por valor de 2.804 euros, de los cuales dejaron una deuda pendiente de 1.600 euros tras realizar solo pagos parciales para mantener el engaño, comprometiéndose a pagar el resto al final del enlace «a sabiendas de que no lo iban a hacer».

Con los trajes en preparación, el fraude se extendió a otros sectores clave del evento. El día 3 de agosto del mismo año, «actuando con el mismo modus operandi», contrataron el banquete nupcial en un restaurante situado en la localidad de A Mezquita, por un importe total de 3.736,69 euros. Allí, tras abonar un anticipo de 1.500 euros, la pareja dejó sin pagar 2.236,69 euros una vez finalizada la celebración.

A esta lista de impagos se sumaron 1.300 euros por el reportaje fotográfico que contrataron en Verín el 4 de octubre y del que nunca abonaron ninguna cantidad y 700 euros por los arreglos florales, que contrataron en la misma localidad el propio día de la supuesta boda, el 10 de octubre.

Posteriormente a que los perjudicados presentasen la correspondiente denuncia los acusados habrían realizado únicamente dos pagos parciales de pequeña cuantía a dos de los proveedores, abonaron 200 euros a la modista y 240 euros al propietario del restaurante, una acción que para el Ministerio Público representa un intento de « evitar cualquier tipo de responsabilidad». Pese a ello la suma total del perjuicio causado a los profesionales ourensanos se fijó en 7.041,44 euros.

Un acuerdo que evita la cárcel

Con el reconocimiento de los hechos y la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas, el acuerdo permitió rebajar la pena de prisión de los tres años iniciales a solo uno. Una condena que la jueza concede suspender si la pareja no vuelve a delinquir en un periodo de tres años.

Además, deberán hacer frente a la responsabilidad civil de forma solidaria, que suma un total de 5.396,69 euros destinados a indemnizar a los perjudicados. Pagarán la deuda íntegra de los trajes, 1.400 euros; el saldo pendiente del banquete nupcial, 1.996, 69 euros y los importes íntegros de las fotografías del enlace y las flores del mismo, 1.300 y 700 euros, respectivamente.

Para facilitar el pago, el juzgado ha establecido una cuota mensual de 100 euros para cada uno de los acusados, advirtiéndoles que cualquier incumplimiento o nuevo delito podría revocar el beneficio de la libertad.