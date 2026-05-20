Un avistamiento fortuito se convierte en proyecto de investigación escolar: Maceda y Boimorto hermanados por las cigüeñas

Una pareja de cigüeñas blancas es el nexo de unión entre una decena de escolares de Educación Infantil del concello coruñés de Boimorto y los más de 60 alumnos de los mismos cursos del CEIP Plurilingüe de Maceda, que este martes compartieron conocimientos al aire libre para saber más sobre estas aves.

Los coruñeses realizaron dos horas de autobús para visitar a los ourensanos en su concello, invitados por la asociación Amigos das Cegoñas a los que hace un par de meses les llegó un correo desde el centro escolar CEIP Armando Cotarelo Valledor. En la misiva digital, la tutora de los más pequeños, Belinda Brea, se ponía en contacto para saber más sobre el animal y contaba el motivo del reciente interés: una pareja había hecho su nido a escasos metros del patio del colegio, sorprendiendo a los niños sobrevolando el recinto durante las horas de recreo.

El correo le llegó a Nancy Blanco, pionera de la asociación, quien no solo le contestó a las consultas, sino que tuvo una idea mejor, si a los niños les había gustado ver una pareja, les encantaría conocer más de una veintena, las que habitan a lo largo de la Senda das Cegoñas. Con ese pretexto, le habló a la docente sobre la ruta circular de 4 kilómetros que se puede realizar en el concello de Maceda, y le planteó la posibilidad de convertir la curiosidad infantil en una excursión que trasladase el aula al medioambiente, aprovechando para compartir jornada con otros escolares.

«A mí me pareció una gran idea. Se lo consulté al equipo directivo y enseguida estuvo por la labor y cuando se lo mencioné a los niños y a los papás también se mostraron muy a favor, así que organizamos para poder venir y descubrir cosas que no conocíamos», exponía Brea, quien viajó con su aula mixta de una decena de estudiantes.

Una de las cigüeñas posando a vista de los menores. / Brevebretema

Entre los datos que no conocían, aunque lo descubrieron antes de llegar a Maceda, está el hecho de que la pareja de aves «es la primera vez que anidan en Boimorto». Por ello, la expectación de los menores era máxima y ayer Alba, alumna del último curso de infantil, la resumía: «son muy grandes y muy bonitas. Las del cole están cerca, así que hemos ido muchas veces a ver el nido». Lo que empezó como un avistamiento fortuito en el patio se convirtió así en un proyecto de investigación semanal que ayer les hizo cambiar las clases por la experiencia.

En Maceda no vieron uno, vieron más de una veintena que en esta fecha «están completamente habitados», bromeaba el fundador de Amigos das Cegoñas, Manuel Cid, explicándoles a niños y mayores que «en cada nido hay más de tres polluelos, lo que nos indica que las familias de cigüeñas siguen creciendo y es una buena señal». Pero también que «para poder verlos sin molestarlos es muy importante ir calladitos para no asustarlos».

Los animales tienen sus hábitats en las alturas de distintos postes y para poder verlos de cerca fue necesario que los niños se convirtiesen en auténticos exploradores, con prismáticos en mano. Aunque tuvieron suerte y las cigüeñas posaron para ellos desde el primer momento, «esta está en pose de vigía porque está cuidando a sus crías», explicaba Blanco a preguntas de los pequeños muy interesados en saber «¿cuál es el padre y cuál es la madre?, y ¿cómo se sabe?».

Para los de Boimorto eran más novedad que para los locales, aunque desde Amigos das Cegoñas adelantan que«la especie está colonizando zonas de A Coruña, como Melide o Arzúa, debido a que áreas tradicionales como Lugo o la comarca de A Limia están sobresaturadas y buscan nuevos lugares con alimento más fácil de conseguir», por lo que la pareja puede ser «la primera de muchas».

«Muchas» es también el número de visitas escolares que esperan, desde el concello, que reciba la senda. La alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, junto a la edil de cultura, Beatriz Cuenca, acompañó ayer a los infantes durante un tramo del recorrido. Desde allí trasladaba que «lo mejor de estas excursiones es que la jornada de convivencia se convierta en un aprendizaje para los de fuera, pero también para los de aquí, que conozcan y cuiden lo que tienen en casa».