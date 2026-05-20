Los 153 días de prisión en Cuba tras la fuga cuentan como tiempo de condena para el exprofesor que violó a una alumna en Ourense

El jueves 23 de abril, el ourensano Martiño Ramos Soto pisó suelo español nueve meses después de fugarse para intentar eludir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar en Ourense a una alumna que era menor de edad. El agresor sexual regresó pero no fue por iniciativa propia. Con las manos engrilletadas y bajo custodia policial, su imagen descendiendo la escalera del avión escenificó el funcionamiento, finalmente, del sistema. Se terminaba la impunidad en un caso que causó alarma social y un enorme revuelo mediático, por la profesión de docente que tenía al acusado, así como también por su perfil público, como colaborador en el pasado de formaciones políticas.

El delincuente sexual estuvo en la lista de los diez fugitivos más buscados de España. Al otro lado del océano pretendía llevar otra vida, ocultando su pasado delictivo. Se movía entre exposiciones, fiestas y bares, contactando con jóvenes y promocionándose como fotógrafo, en persona y en Instagram, con un nombre ‘retocado’ —Martín Soto—, al igual que su aspecto, con el pelo corto y la barba rasurada. Se exhibía con esa otra identidad pero fue detectado.

La vida en libertad en Cuba le duró cuatro meses, desde que llegó al Caribe tras vender unas propiedades en Ourense para reunir dinero, antes de emprender una ruta de fuga que lo llevó por Portugal, Brasil y Perú, hasta recalar en La Habana. Desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 22 de abril de este año, Ramos permaneció en prisión en la isla, a la espera de ser extraditado a España, en cumplimiento de la orden internacional de busca y captura dictada por la Audiencia Provincial de Ourense. Tras su conducción a Madrid y su ingreso ese mismo día en la cárcel, al agresor sexual le queda por delante una larga temporada entre rejas: no acabará de cumplir la pena de prisión hasta mayo de 2039.

Del cómputo global de la sentencia se descuenta el tiempo que Ramos Soto ha estado privado de libertad en Cuba. Son 153 días que el tribunal ourensano reconoce como tiempo de prisión que este condenado ya ha cumplido, en la fase inicial del encarcelamiento, a miles de kilómetros, en condiciones distintas al sistema penitenciario español. Según confirma el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la liquidación de la pena privativa de libertad ya es firme. El cálculo da como resultado que Ramos Soto acabaría de cumplir la pena de cárcel el 16 de mayo de 2039, dentro de 13 años.

La condena de la Audiencia Provincial, dictada en julio de 2024 y ratificada en enero de 2025 por el TSXG, establecía otras medidas: 20 años y medio de alejamiento y de prohibición de comunicación con la víctima, 8 años y medio de libertad vigilada —a cumplir tras la etapa penitenciaria—, así como 21 años y medio de inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve un contacto con menores. El pasado febrero, cuando aún permanecía retenido en la isla, Martiño Ramos perdió oficialmente la condición de funcionario de carrera del cuerpo de maestros, es decir, se quedó sin la plaza de profesor.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación del violador y la sentencia se convirtió en firme en julio de 2025, pero Martiño Ramos ya no fue localizado en su domicilio cuando la Audiencia recibió la noticia de que podía haberse escapado. Tras mantener una doble vida en La Habana, el fugado fue detenido 21 de noviembre por la Policía Nacional Revolucionaria. Desde el 31 de octubre estaba en vigor la orden internacional de detención. Se sospechaba que intentaba esfumarse de nuevo. Durante cinco meses ha experimentado cómo es la vida en prisión en Cuba. Desde hace un mes está privado de libertad en España. Le quedan por delante 13 años más de cárcel.