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El Sergas promete que retomará en Verín la hospitalización a domicilio

El PSOE solicita a la Diputación y a la Xunta un plan de refuerzo en el hospital comarcal y recuperar servicios como la unidad del dolor

Hospital de Verín.

Hospital de Verín. / FdV

Adela Ferradás

Ourense

El PSOE exige en la Diputación la recuperación de servicios sanitarios eliminados y un plan de refuerzo de los hospitales comarcales de la provincia. Los socialistas presentan una moción sobre el hospital de Verín, donde denuncian la supresión de HADO, la unidad del dolor y otras especialidades. En Verín, la hospitalización a domicilio lleva interrumpida desde marzo de 2020 y la unidad del dolor fue trasladada a Ourense. Además, la plaza de cardiología está vacante desde finales de 2024.

A mayores, el PSOE denuncia que el Consello de Contas constata que el 35% de las cirugías de traumatología y el 62% de los tratamientos de hemodiálisis en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco se atienden en centros privados. El partido exige a la Xunta un plan específico de refuerzo de los hospitales comarcales para la cobertura estable de especialidades esenciales en el rural.

Desde el área sanitaria de Ourense reiteran que están trabajando para que Verín retome a la mayor brevedad el servicio de hospitalización a domicilio, para lo que ya cuenta con personal y medios. La administración afirma que el cuadro de personal del hospital está completo en la práctica totalidad, con plazas fijas o indefinidas, lo que garantiza la estabilidad asistencial. Asimismo, el Sergas afirma que el comarcal de Verín cuenta con un servicio de anestesia que oferta consultas y tratamientos del dolor, derivando a la unidad de referencia los procedimientos específicos.

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El área sanitaria fue la primera en poner en marcha una vía rápida de dolor desde atención primaria, de forma que cualquier facultativo puede derivar a sus pacientes a la unidad del dolor de Ourense. Por otra parte, la hemodiálisis se realiza mediante convenio con la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo.

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