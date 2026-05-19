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La Diputación de Ourense lanza un plan para aliviar la presión sobre las ONG en la regularización migratoria

La institución provincial coordina esfuerzos con el tercer sector para centralizar el trabajo previo y reducir los tiempos de atención de una hora a tan solo 10 minutos por expediente

La asociación Xarela ofreció en Ourense una charla informativa sobre el proceso de regularización

La asociación Xarela ofreció en Ourense una charla informativa sobre el proceso de regularización / Iñaki Osorio

Lucila González

La Diputación Provincial ha puesto en marcha una estructura extraordinaria de coordinación con las entidades sociales ourensanas para hacer frente al incremento de solicitudes relacionadas con el proceso de regularización abierto por el Gobierno central para personas migrantes. El objetivo es aliviar la presión que soportan actualmente las ONG y facilitar que los expedientes puedan tramitarse con mayor rapidez y garantías.

El dispositivo contará con un equipo de hasta diez técnicos que trabajarán en horario ampliado de tarde y centrados exclusivamente en la atención al colectivo migrante. Entre sus funciones estará la revisión de documentación, el asesoramiento individualizado, la digitalización de expedientes y la preparación previa de toda la documentación necesaria para que las personas interesadas puedan acudir a las entidades autorizadas del RECEX —el Registro Electrónico de Extranjería— con los trámites ya avanzados.

La medida surge tras las reuniones mantenidas en las últimas semanas entre responsables del área de Benestar de la institución provincial y diferentes entidades del tercer sector que trabajan diariamente con personas migrantes. Durante esos encuentros, los colectivos advirtieron del aumento de la demanda y de las dificultades existentes para atender en plazo todas las solicitudes derivadas de la nueva vía de regularización.

Uno de los principales problemas detectados por los colectivos sociales está relacionado con la obtención del denominado Certificado de Vulnerabilidad, un documento necesario que, según trasladaron las entidades a la Diputación, en algunos municipios las citas se están demorando más allá del propio plazo límite de presentación de solicitudes.

A ello se suma el tiempo necesario para revisar y organizar toda la documentación exigida en los procesos de regularización, una tarea que actualmente recae en gran medida sobre las ONG y que está saturando sus recursos humanos y administrativos.

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Con el nuevo sistema la intención de la Diputación es crear una red coordinada entre administración y tercer sector que permita centralizar parte de ese trabajo previo reduciendo considerablemente los tiempos de atención en los puntos RECEX de la provincia. Según los cálculos con los que trabaja el organismo provincial, la preparación previa de los expedientes permitirá pasar de atenciones que actualmente pueden superar la hora a trámites de apenas diez minutos, facilitando así que un mayor número de personas pueda ser atendido cada día, sin sobrecargar a las entidades sociales.

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