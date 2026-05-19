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Un premio a la información local

Paco Sarria, Diego Freire y Diario do Támega, galardonados en los 35º premios de periodismo Xosé Aurelio Carracedo

Est certamen convocado por la Diputación de Ourense reconoce la mejor trayectoria profesional, y los mejores trabajos periodísticos que se presentan en cada edición

Jurado que falló los premios de esta 35º edición de los Carracedo

Jurado que falló los premios de esta 35º edición de los Carracedo / Fdv

M. J. Álvarez

El periodista Francisco González Sarria, de Onda Cero Ourense; Diego Freire, de «Noticias Dispersas», y Xosé Lois Colmenero, de Diario do Támega, han sido los ganadores de las distintas categorías de la 35.ª edición del Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que concede la Diputación.

Francisco González Sarria es el ganador de la distinción honorífica por su destacada trayectoria profesional. El jurado valoró su estilo de comunicación de la realidad “con un enfoque centrado en Ourense y con el empleo de la lengua gallega como herramienta comunicativa y nexo cultural”.

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Francisco González Sarria, premio honorífico a una trayectoria profesional / Iñaki Osorio

Además de su faceta como informador, el jurado también tiene en cuenta la destacada labor de defensa activa y comprometida de la profesión, al ostentar durante ocho años el puesto de decano del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, y vicedecano tercero en la actualidad. El jurado subraya la vocación periodística de Paco Sarria, «la coherencia y honestidad en el trabajo diario», así como «el compromiso con los valores de la profesión y la defensa del colectivo».

Francisco González Sarria tiene una amplia trayectoria que inició en Ondas Galicia, después como jefe provincial de informativos en la COPE y luego como delegado de la TVG en Ourense. En 1991 puso en marcha Radio Miño, vinculada a Onda Cero, emisora en la que sigue desarrollando su trabajo. También fue redactor y corresponsal en La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, Agencia EFE y El País.

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Diego Freire, premio al mejor trabajo periodístico / Iñaki Osorio

Mejor trabajo periodístico

El premio al mejor trabajo periodístico, dotado con 4.000 euros, fue para Diego Freire Fernández, del digital «Noticias Dispersas», en colaboración con Radio Liverdade, por el documental “Quen contamina A Limia”. Un trabajo de investigación y producción que, según el jurado, “incluye todas las perspectivas, en una labor bien estructurada, sencillo de seguir, con datos de fácil comprensión, y con un trasfondo muy interesante por tratarse de un asunto de interés para la sociedad”. El fallo valora el esfuerzo a la hora de hacer ameno y entretenido este documental, algo que el autor tiene como marca personal, “mezclando humor con la rigurosidad periodística, no siempre fácil”.

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Xosé Lois Colmenero y Noelia Caseiro de Diario Do Támega / cedida

Accésit, Diario do Támega

El accésit al segundo mejor trabajo, dotado con 1.000 euros, fue para Xosé Lois Colmenero, del digital Diario do Támega, por «Ourense bajo el fuego: compromiso, riesgo y resultado». Un trabajo «muy completo en diversos formatos», apunta el jurado, de labor de seguimiento de información local que hace habitualmente el periodista y su equipo, entre ellos la fotógrafa Noelia Caseiro.

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El jurado del XXXV Premio de Periodismo Xosé Aurelio Carracedo estuvo presidido por el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Cultura, César Fernández, y como vocales Alba Silva, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela; Paulino Pérez, vicedecano de la Facultad de Comunicación de la UVigo; Javier Fraiz, en representación del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia; y Xulia Campos como presidenta de la Asociación de Periodistas de Santiago (Federación de Asociaciones de Periodistas de España), actuando como secretario el asesor de Comunicación de la Diputación, Alberto Carnero.

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