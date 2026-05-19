Estafa del amor en Ourense: detenido tras «enamorar» a un vecino de Celanova para que este le diese 22.000 euros
El desarrollo de la operación pudo probar la manipulación psicológica por parte del estafador a través de métodos de ingienería social
La Equipo de ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Ourense ha detenido a un vecino de Valladolid de 29 años de edad como presunto autor de un delito conocido como love scaming —estafa del amor—, tras «enamorar» a un hombre de 53 años de edad de Celanova para pedirle dinero con la promesa de un reintegro que nunca se produjo. La documentación aportada por la víctima acredita movimientos bancarios por valor de 22.000 euros.
La investigación se inició tras la denuncia que la víctima interpuso en el Cuartel de la Guardia Civil de Celanova, lo que dio paso a la operación LOVING BEAR que se ha saldado esta semana con la detención del presunto estafador.
La estafa comenzó en febrero de 2023, cuando la víctima conoció a un hombre de origen venezolano a través de una aplicación móvil. Con mensajes en los que utilizaba lenguaje afectivo y romántico, el presunto autor logró establecer una relación emocional intensa con la víctima, lo que dio paso a una relación sentimental. Una vez ganada la confianza y su dependencia emocional, el estafador del amor comenzó a solicitarle de manera reiterada distintas cantidades económicas bajo varios pretextos, entre los que se encontraba el de arreglar la documentación para poder venirse a vivir a España, siempre con la promesa de reintegrar el importe completo del dinero.
La víctima ingresaba el dinero en cuentas a nombre de otras personas, debido a que el detenido le manifestaba que sin papeles no podía recoger el dinero, realizando la víctima envíos de dinero a través de Western Union, y otras sucursales Bancarias.
La Guardia Civil apunta que el desarrollo de la operación pudo probar la manipulación psicológica por parte del estafador a través de métodos de ingeniería social, «la herramienta más efectiva de los ciberdelincuentes». Como señalan en su nota: «Al atacar la confianza, la necesidad de validación o el miedo logran que las víctimas faciliten el acceso a sus datos personales, anulando cualquier barrera de seguridad informática».
Desde el cuerpo de seguridad denuncian que las víctimas de estas estafan no solo sufren la ruina financiera y el impacto emocional de una relación falsa, sino también una revictimización social que dificulta pedir ayuda. En esta línea, ofrecen una serie de consejos para evitar el fraude como «desconfiar de las relaciones en línea que avanzan demasiado rápido, verificar las identidades de las personas que se conocen a través de redes sociales, abstenerse de enviar dinero y notificar a familiares y amigos acerca de estas relaciones».
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