Condenado un ourensano por dos agresiones tras ser recriminado por conducir rápido en una zona de O Riós donde jugaban niños

Dos años de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso —la pena queda suspendida—, más el pago de una indemnización de más de 13.500 euros en total a favor de los dos perjudicados, a los que el acusado agredió, con una tabla y un palo, respectivamente. El autor, que también debe abonar 150 euros de multa, se comportó de manera violenta tras haber sido recriminado por un grupo de personas, justo antes, por haber circulado a gran velocidad por una zona del centro de Fumaces, en O Riós, área en la que había niños jugando. Los presentes tuvieron que apartarse.

La sentencia, firme, es el resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado este lunes en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, en una audiencia preliminar ante la magistrada de la plaza 1. Había más personas acusadas, incluido el padre del condenado, por una supuesta implicación en la trifulca, pero todos los otros encausados salen absueltos. Hay un único sentenciado, un varón de 35 años y sin antecedentes penales, que admite los hechos y acepta la condena.

El 24 de agosto de 2023, sobre las 22 horas de la noche, circuló a gran velocidad en una zona donde jugaban niños, fue recriminado por esos hechos y, según indica la Fiscalía en su escrito de conclusiones, llegó a dar «acelerones y frenazos delante de todos al objeto de intimidar».

Después del reproche que le hicieron, dejó el vehículo en su casa, a unos 15 metros de distancia, y apareció con un palo de casi tres metros. Le intentaron arrebatar ese instrumento pero el acusado cogió una tabla del suelo y agredió a un hombre, al que golpeó violentamente en la cabeza. El perjudicado necesitó 10 puntos de sutura. Además, pegó a otro varón utilizando el palo. El condenado debe pagar 12.826 euros a la primera víctima y 692 euros a la segunda. Está dispuesto a ingresar un total de 600 euros mensuales.