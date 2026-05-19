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Dos agresores aceptan pagar 200 euros al mes cada uno para indemnizar a tres perjudicados en una pelea en el exterior de un pub de Verín

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023 y la causa penal se salda con un acuerdo de conformidad con el que los acusados evitan ir a prisión. No pueden cometer ningún delito en los próximos tres años

Uno de los acusados acudió a la sala;el otro, por videoconferencia.

Uno de los acusados acudió a la sala;el otro, por videoconferencia. / FDV

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Una agresión después de una discusión y de un forcejeo en el exterior de un local de ocio nocturno de Verín, la madrugada del 11 de diciembre de 2023, se salda con una condena para dos hombres por tres delitos de lesiones, uno por cada perjudicado por estos hechos. Los encausados se enfrentaban a una petición inicial por parte de la Fiscalía de un año y medio de prisión por cada agresión pero, después de un acuerdo de conformidad alcanzado este martes entre la fiscal, la acusación particular y las defensas, la magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense impone nueve meses a cada encausado.

La pena de prisión queda suspendida, con dos condiciones: los agresores no pueden cometer nuevos delitos en los próximos tres años. Además, deben indemnizar entre ambos a los tres perjudicados, dos de ellos hermanos. Los importes son 5.000, 7.000 y 2.000 euros, un total de 14.000. Los encausados aceptan pagar cuotas de 200 euros al mes, cada uno.

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