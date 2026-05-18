La Seguridad Social saca a subasta media docena de vehículos en Ourense con precios desde los 1.250 euros

La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense ha convocado para el próximo 2 de junio una nueva cita para los buscadores de oportunidades en el mercado del motor de ocasión. Según la documentación oficial, saldrán a puja seis lotes de vehículos que incluyen diversos modelos de turismos cuyos precios oscilan desde los 1.250 euros hasta los 6.000 euros.

Catálogo variado

Entre los lotes más económicos se encuentra el lote 1, un Citroën C2 de color negro, matriculado y con 255.820 kilómetros, cuya tasación inicial se ha fijado en tan solo 1.250 euros. En una línea similar, el lote 3 ofrece otro Citroën C2, en este caso de color blanco, por un precio de salida de 1.380 euros. Para quienes busquen algo más moderno, la subasta incluye un Citroën C4CA-EHDI92. Se trata del coche más caro de la puja, con matrícula, está tasado en 6.000 euros.

Todos estos vehículos cuentan con un factor clave para el comprador: la administración confirma que disponen de sus respectivas llaves y documentación, además de no constar cargas sobre ellos, lo que simplifica notablemente los trámites posteriores a la adjudicación.

La jornada de subasta también servirá para dar salida a vehículos que ya han pasado por procesos previos. Es el caso del lote 4, un Citroën Saxo 1.5 D Monaco de color azul, que se ofrece en segunda subasta por 1.710 euros. Asimismo, los interesados en vehículos diésel podrán optar por un Fiat Punto blanco que también llega a segunda subasta con 251.816 kilómetros, matriculado, por un precio de salida de 3.200 euros

El catálogo se completa con el lote 6, un Kia Carens tasado en 5.990 euros, que representa la opción de mayor envergadura dentro de los bienes ofrecidos en esta convocatoria, a la que también llega en segunda subasta.

Examen de los vehículos

Como es habitual en estos procedimientos de la administración pública, los ciudadanos interesados tienen derecho a examinar el estado de los vehículos antes de formalizar sus ofertas. La exhibición de los turismos tendrá lugar el próximo martes, 26 de mayo en las instalaciones del Archivo-Almacén de la Dirección Provincial, situado en la Rúa Acceso a Pazos, nº 4, en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas.

Para poder acudir a esta inspección ocular, es imprescindible concertar cita previa a través de los teléfonos habilitados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva: el 628 308 001 para los tres coches que llegan a subasta por primera vez, y el 628 319 046 para los repetidores.

Además, la Tesorería ha puesto a disposición de los interesados dos direcciones de correo electrónico ourense.ure1.tgss@seg.social.es y ourense.ure2.tgss@seg.social.es para resolver cualquier duda sobre el estado administrativo de los vehículos o el procedimiento de la puja.