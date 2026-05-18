A juicio un acusado de agredir a una enfermera en el hospital de Ourense: la defensa alega problemas psiquiátricos

Una enfermera que desempañaba su labor de asistencia sanitaria en el hospital de Ourense fue víctima de una agresión la tarde del 15 de abril de 2024. El presunto autor fue un paciente que se encontraba ingresado en el CHUO. La profesional quería comprobar las constantes vitales de este hombre. Presuntamente, el paciente la golpeó. El caso llegará a juicio el 21 de enero de 2027, después de que en la audiencia preliminar, celebrada este lunes, no fuese posible alcanzar una conformidad entre la Fiscalía, que pide la condena, y la defensa, que alega problemas psiquiátricos del acusado.

El suceso ocurrió en torno a las 16:30 horas del 15 de abril de 2024. La enfermera acudió a la habitación de este paciente, en el edificio Cristal del CHUO. Cuando la profesional hacía su trabajo, el encausado presuntamente comenzó a darle manotazos, empujones y patadas, llegando a retorcerle un brazo, instante en el que la víctima fue auxiliada por una compañera.

Las lesiones sufridas por la perjudicada fueron descritas en un informe incorporado al procedimiento penal. Necesitó analgésicos y reposo tras sufrir estos hechos. Según el dictamen del médico forense, la agresión le ha causado secuelas: una artrosis postraumática así como dolor en el hombre.

Los hechos son calificados por la Fiscalía como un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones, dos infracciones que la acusación pública atribuye a este paciente, un varón que carece de antecedentes penales. El ministerio público solicita nueve meses de prisión, por el primer delito, así como una multa de 2.160 euros, por el de lesiones. Además, la Fiscalía quiere que este encausado sea condenado a indemnizar a la enfermera con 935 euros por las lesiones y 1.850 por las secuelas, una petición que asciende a un total de 2.785 euros.

El ministerio público considera que no procede aplicar ninguna circunstancia atenuante o eximente de la responsabilidad penal, pero la defensa alega problemas psiquiátricos del acusado. Como una de las pruebas del juicio se incluirá una evaluación por parte del médico forense, un examen que solicitará la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense (plaza 1), y que deberá efectuarse antes del juicio: hay margen hasta enero de 2027. El abogado del encausado sostiene que el sospechoso tiene alteradas sus facultades mentales, y aludió a antecedentes en su historial sanitario.