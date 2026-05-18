Al banquillo por conducción temeraria en Ourense: huyó de la Policía Local e hirió a dos agentes al colisionar contra un coche patrulla

Una peligrosa huida en coche por Ourense terminó con una colisión entre el conductor a la fuga y un vehículo de la Policía Local. Dos agentes resultaron heridos y ejercen la acusación particular. El acusado, que se enfrenta a peticiones de prisión por un delito de atentado a la autoridad, está actualmente en un centro penitenciario por otros hechos. Este lunes se celebró la audiencia preliminar del caso de conducción temeraria, registrado la medianoche del 10 de noviembre de 2024. No hubo acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que la magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense señaló la fecha del juicio: será el 20 de enero de 2027. Si el encausado se encuentra entonces en libertad, deberá comparecer o será detenido.

Audiencia preliminar de este caso, celebrada este lunes en la Sección Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense. / FDV

La Fiscalía pide 24 meses por atentado, 960 euros de multa por dos delitos leves de lesiones, 6.325 euros de indemnización a favor de los policías y 300 para la empresa propietaria del coche policial. A las 0:10 horas de la madrugada, el encausado circulaba por la Plaza Neptuno, en el barrio de Covadonga. El incidente comenzó cuando un policía dio el alto al conductor, al ver que conducía a gran velocidad y marcha atrás. Presuntamente, el acusado hizo caso omiso y huyó. Iba al volante de un automóvil alquilado. Tras esa reacción se produjo una persecución por varias calles, hasta que se le perdió la pista en la N-525. La patrulla de los perjudicados detectó al infractor en el kilómetro 244. De nuevo, comenzó una persecución.

Según la Fiscalía, el encausado circuló a gran velocidad por esa carretera, llegando a invadir el sentido contrario. Entró en el casco urbano por la Avenida de Santiago y continuó hasta Oira, desde donde siguió su huida hasta llegar a O Pereiro de Aguiar y, posteriormente, a la aldea de A Pena. En esta localidad, el conductor a la fuga introdujo el vehículo en una calle sin salida. Con el propósito de cercarlo e impedirle la salida, los agentes situaron el vehículo policial a modo de bloqueo, pero el acusado realizó presuntamente un trompo y se produjo una colisión entre los vehículos.

Además, según indica el ministerio público en su escrito, el acusado daba fuertes acelerones y se negó a salir del coche, hasta que, tras numerosos requerimientos de los policías, paró y fue detenido. Uno de los agentes heridos sufrió cervicalgia, lumbalgia y dorsalgia. El otro afectado, dolor cervical y fractura de hueso ganchoso. Los daños del vehículo de alquiler que conducía el encausado fueron resarcidos por la compañía aseguradora.