Más de mil profesionales del SPIF se forman este trimestre en el Centro de Loita contra o Lume de Toén
El Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén acoge 40 ediciones formativas para bomberos forestales y directores técnicos, enfocadas en la eficiencia operativa y la actualización de procedimientos
Más de un millar de profesionales del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) participarán este trimestre en los 14 cursos programados en el Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén, que suman 40 ediciones y están orientados a actualizar conocimientos y reforzar la seguridad en las intervenciones.
La oferta formativa incluye dos acciones que se imparten actualmente en las instalaciones del concello ourensano. Una de ellas está dirigida a bomberos forestales y se centra en la mejora de la eficiencia operativa. El curso combina una fase de teleformación con una jornada práctica presencial en el CILL, en la que se trabajan la coordinación, los procedimientos de actuación y la eficacia en la extinción.
Entre los contenidos figuran los índices de riesgo de fuego, la tipología de combustibles, las operaciones en la interfaz urbano-forestal, el factor humano en las emergencias y los incendios con comportamientos extremos, asociados a escenarios de mayor complejidad.
Actualización de procedimientos y coordinación operativa
De forma paralela, el centro acoge una formación para directores técnicos de extinción, centrada en la actualización de procedimientos y en la mejora de conocimientos sobre análisis y planificación de la extinción, seguridad, comunicaciones y coordinación operativa.
La programación del segundo trimestre incluye también cursos sobre investigación de incendios, manejo de maquinaria, uso de datos e imágenes de satélite aplicados a la extinción, gestión emocional y autocuidado en emergencias, análisis de fuegos, operaciones avanzadas para jefes de brigada, gestión de medios aéreos desde los centros de coordinación, brigadas helitransportadas, motobombas y apoyo en la gestión de operaciones.
Estas acciones forman parte del Plan de Formación del personal del SPIF, integrado en el Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia (Pladiga 2026). En 2025 se realizaron 25 cursos, distribuidos en cerca de 250 ediciones, con la participación de casi 5.900 profesionales.
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