Un perro cayó en Ourense desde un quinto piso sobre un coche y condenan a la dueña del animal a pagar los daños en el vehículo

Una magistrada civilista de Ourense ha condenado a la dueña de un perro y la obliga a indemnizar con más de 1.250 euros, por los desperfectos en un vehículo aparcado en la calle, tras la caída del can desde un quinto piso. El animal aterrizó sobre el vehículo y el impacto causó daños en el capó y la rotura del parabrisas. En un primer momento, la propietaria reconoció a la Policía Local que el animal era suyo y alegó que se le había escapado. El dueño del automóvil inició un procedimiento judicial de reclamación de daños y perjuicios, para pedir el abono de los daños en su automóvil, que justificó con una factura. La demanda recayó en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ourense. La magistrada de la plaza 5 condena a la dueña del perro a pagar 396,78 euros al conductor y 861,11 euros a la compañía aseguradora. Ambas cantidades serán más elevadas, por los intereses legales. La propietaria del can no contestó a la demanda tras ser emplazada, y fue declarada en situación de rebeldía procesal. La sentencia, del pasado mes de marzo, no admite recurso, es definitiva.

La resolución del tribunal de instancia recuerda que el artículo 1905 del Código Civil establece que el dueño de un animal es responsable de los perjuicios que pueda causar, aunque se haya escapado o extraviado. «La tenencia de mascotas supone asumir cierta responsabilidad por parte de su propietario, ya que deben estar custodiados y protegidos por su amo», indica la sentencia.

«En caso de que el animal cause daños, su propietario responderá por infracción del deber o vigilancia». El dueño incurre en responsabilidad cuando existe un daño causado por la mascota, un requisito suficiente, aunque el propietario no haya tenido culpa o negligencia, explica la resolución.

En el juicio declaró un agente de la Policía Local de Ourense que hizo un informe sobre los hechos. El testigo ratificó que el perro se precipitó desde un quinto piso sobre el coche del demandante, que se encontraba aparcado en la acera. El parabrisas se rompió y el capó registró daños. Cuando la Policía Local llegó al lugar del suceso, el animal estaba siendo atendido en un comercio.

La propietaria dijo a los funcionarios policiales que el can se le había escapado. «No ha comparecido para probar que los hechos no son como se relata en la demanda y en el atestado», indica la magistrada en la sentencia. La juzgadora concluye que la propietaria del animal debe pagar los desperfectos en el coche.