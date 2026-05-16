El parking de camiones del polígono de San Cibrao, referencia en España

El parking de camiones del polígono industral de San Cibrao das Viñas se ha consolidado como un modelo de referencia para áreas empresariales de Galicia y del conjunto de España, tras la jornada «San Cibrao, Hub Logístico del Futuro», que se celebró esta semana en Ourense.El aparcamiento, inaugurado a comienzos de 2025 en la Ciudad del Transporte, dispone de 59 plazas para vehículos pesados y cuenta con certificación europea «Oro» en seguridad y servicios.

Durante el encuentro y la posterior visita técnica a la Ciudad del Transporte, tanto la FEGAPE (Federación Galega de Parques Empresariais), que representa a los parques empresariales gallegos, como la CEDAES (Confederación Española de Áreas Empresariales), una entidad de ámbito nacional que integra federaciones, asociaciones y entidades gestoras de áreas empresariales de toda España, y que representa a más de 6.000 parques empresariales y polígonos industriales, destacaron el modelo desarrollado en San Cibrao como ejemplo a seguir en sus respectivos ámbitos de actuación.

Y es que estas instalaciones incorporan videovigilancia 24 horas, doble control de acceso, cierre perimetral, iluminación avanzada y vigilancia presencial nocturna, además de duchas, vestuarios, lavandería, wifi gratuito, sala de descanso y puntos de suministro eléctrico para camiones frigoríficos. El sistema permite además reserva online y reconocimiento automático de matrículas, agilizando el acceso y mejorando la operativa diaria de los transportistas.

Desde la asociación de empresarios del oolígono de San Cibrao destacan la apuesta realizada en materia de seguridad y de bienestar de los profesionales del transporte, incluyendo medidas específicas pensadas también para las mujeres transportistas, con espacios diferenciados y condiciones adaptadas para ofrecer una mayor comodidad y seguridad.

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El presidente de la asociación, José Antonio Rodríguez Araújo, subrayó en la jornada que este singular proyecto «demuestra que los parques empresariales no solo tienen que ser espacios productivos, sino también entornos modernos, seguros y preparados para responder a las nuevas necesidades logísticas». Desde la asociación consideran especialmente relevante que entidades que representan a miles de áreas empresariales de Galicia y de toda España hayan señalado el parking de San Cibrao como un modelo exportable y una referencia para futuras actuaciones vinculadas al transporte profesional, la seguridad y la logística avanzada.