A Mostra de Gando de Xunqueira de Espadanedo celebra o orgullo do sector primario ourensán
A segunda edición da Mostra de Gando reuniu a máis dun cento de exemplares de vacún, equino e ovino en Xunqueira de Espadanedo
Sobre o papel, a OU-536 conecta o concello Ourense co da Pobra de Trives. Na realidade, esta estrada permite descubrir todo aquilo que define a esencia da provincia, e mesmo de toda Galicia: a industria de O Pereiro, a beleza de Nogueira, a artesanía gastronómica de Castro Caldelas, o patrimonio de Esgos... pero sobre todo, o sector primario. Un sector primario loitador, orgulloso da súa herdanza e que, como se puido ver este sábado en Xunqueira de Espadanedo, sabe combinar os días de traballo duro cos de desfrutar e facer comunidade: a vila alfareira concentrou esta fin de semana a todo o Macizo Central ourensán na segunda edición da súa Mostra de Gando.
Máis dun cento de exemplares de vacún, equino, e ovino chegaron na tarde do venres ao campo de fútbol do municipio para expoñer aos múltiples interesados a gran variedade de razas que se pode atopar na contorna. O aparcadoiro do mosteiro de Santa María quedouse curto ante a expectación, e o centro da vila macedá quedou repleto de vehículos durante toda a xornada para coñecer o gando presente. Aínda que o gran reclamo da mosta, especialmente para os cativos, era unha familia de ponis cunha cría de poucas semanas, o catálogo incluía unhas cabezas de gandos das que estar orgullosos, entre as que destacaban, como non podía ser doutro xeito, as autóctonas. Entre elas a vaca caldelá ou a variedade vianesa, presentadas nos cubículos en conxunto de pais e crías ou con algún aporte especial, como o caso de catro exemplares que portaban o xugo tradicional dos concursos de arrastres de pedra do país vasco, pois o seu responsable, que agora ten a súa explotación en Castro Caldelas, é de procedencia éuscara. A elas se sumaban ovellas tanto galegas ou catalandas, unha gran variedade de cabalos ao trote ou, como non, unha ringleira de maquinaria agrícola, gran protagonista da actualidade ourensán durante o inicio do ano polas protestas contra Mercosur.
A comunidade como protagonista
Pero a esencia desta mostra de gando, nacida da vontade popular en 2025, non é só apreciar as cabezas, senón ter un motivo máis para reunirse e celebrar a vida no rural. Tanto é así que os premios da edición —para os cales o galardón eran cerámicas de Niñodaguia cun alfareiro modelando no momento—, concedíase pola persoa e non polo animal. Deste xeito, o criador máis veterán, a muller referencia do sector na zona foron as obsequidas, antes de que o obsequio concedido ao responsable de mostra de menor idade roubase todas as miradas. Chaleco serigrafiado enriba e bastón en man, así subía o palco ao ser chamado o pequeno, con só cinco anos pero coa confianza dalguén que sabe que ten toda unha comunidade apoiándoo. «Que queres ser de maior», preguntábanlle ao recibir o premio, por se quedaba algunha dúbida. Á resposta de «gandeiro», un clamor popular inequiparable demostraba que, aínda que o rural sexa «un exemplo de supervivencia en extinción» —segundo afirmada Miguel Gómez, da asociación agrogandeira Espadana), mentres haxa un só cativo que queira mantelo, hai motivos de sobra para confiar.
