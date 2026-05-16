Miles de calcetines infantiles cuelgan en Ourense como símbolo de las víctimas palestinas

Más de 2.000 calcetines infantiles colgados de cuerdas ocupan desde este viernes los soportales de la Biblioteca Nós en una imagen de activismo, una representación artística y política que bajo el título «Memorial dos calcetíns» pretende rendir homenaje a los miles de niños y niñas palestinos asesinados, heridos o desplazados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí.

La intención era que la representación se llevase a cabo en la Praza Bispo Cesáreo porque el objetivo es «llegar tanto aquellos que miran al conflicto como a los que no lo hacen». Sin embargo, los organizadores aseguran que el Concello denegó el permiso para ocupar ese espacio público. Según denuncian desde Radio Liverdade, colaborador en la organización, la negativa municipal se produjo mediante un decreto firmado por el concejal delegado de Obras Públicas y Urbanismo apoyado en un informe jurídico «que non argumenta razón ningunha para denegar o permiso». Consideran que se trata de una decisión «arbitraria» y hablan incluso de una posible «prevaricación administrativa por razóns ideolóxicas».

Pero tras la negativa del consistorio encontraron amparo en la biblioteca. Allí, en la instalación en el barrio de San Francisco, lucirá hasta el próximo 23 de mayo un tendal de calcetines infantiles sujetos con pequeñas pinzas con nombres de los miles de niños asesinados en el genocidio.

«Es un acto interactivo, queremos que se acerque la gente y coloque un calcetín con una pinza en la que escriba uno de los miles de nombres para que no se olviden», dice la coordinadora del memorial, Uxía Morán, quien explica que la idea surgió inspirada en la asociación escocesa Mothers Against Genocide y que en la ciudad ha contado con una gran implicación social, recogiéndose los calcetines en colegios, guarderías y comercios.

La elección de este viernes para colgar las prendas no fue casual, coincide con la conmemoración del 78º aniversario de la Nakba, el éxodo palestino iniciado en 1948, para exponer que « 78 años después, el drama humano continúa».