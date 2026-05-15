Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense

Un incendio declarado en el interior de la antigua casa de baños de Ourense —los conocidos como Baños de Outeiro— dejó totalmente calcinado el histórico inmueble. El edificio se sitúa en la Rúa Baixada do Outeiro, colindante con la calle Progreso y muy próximo a la antigua cárcel provincial

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de bomberos, incluido el camión escalera para poder actuar desde el exterior, dado que la intensidad de las llamas impidió actuar en los primeros momentos desde el interior. Fue necesario movilizar a personal de bomberos que estaba fuera de servicio, ante la escasez de retén de guardia y la dimensión que tomaba el incendio. La Policía Local, la primera en llegar al lugar, acordonó la zona y junto al resto de operativos de extinción, se ocupó de comprobar si había personas en el interior; una posibilidad que, en la madrugada de ayer, estaba prácticamente descartada.

De hecho el incendio se produjo apenas un día después de que la Policía Local procediese al precintado del inmueble, dado que los vecinos de la zona llevaban años alertando de la presencia de okupas. El edificio, que data de mediados del siglo XIX y cuya reforma fue obra del arquitecto Daniel Vázquez-Gulías, había dejado de funcionar como casa de baños en el año 2012.