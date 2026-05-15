Los vecinos sospechan de una «venganza» de okupas en el incendio de la Casa de Baños de Ourense: «Los echaron por la mañana y por la noche le prendieron fuego»

Un ruido sobre la 1:30 horas de la madrugada del jueves al viernes sobresaltó a uno de los vecinos del edificio número 4 de la calle Baixada do Outeiro. «Me asomé a ver qué pasaba, vi que salía humo, me llevé un susto y llamé enseguida al 091». La suya fue la voz de alarma que puso en marcha el operativo de emergencias por el incendio que ha consumido la antigua Casa de Baños de Ourense, un edificio histórico proyectado por el emblemático arquitecto modernista Daniel Vázquez-Gulías, un antiguo complejo ligado al termalismo que llevaba años en abandono y que, en los tiempos recientes, era un lugar frecuentado por okupas y toxicómanos. «Horrible, cada vez peor, cada vez venían más. De noche y de día, era un trasiego constante», afirma este vecino.

El inmueble calcinado es una propiedad municipal. «Todo indica que el fuerte incendio pudo ser causado por los okupas desalojados por la Policía Nacional el día anterior. El Concello no actuó antes por orden policial, ya que el lugar, y los okupas, estaban sometidos a una operación de vigilancia por otros delitos», asegura el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

«Primero se estableció una pareja, hace como dos años, pero de pronto empezó a llegar más gente, que echaron a los primeros que empezaron a vivir ahí», dice el vecino que avisó. Según el particular, «había un trasiego día y noche», en una intensa actividad ligada presuntamente al trapicheo de drogas y también al consumo.

Pedíamos que se tomasen las medidas oportunas, sobre todo para dificultar el acceso, tapiando puertas y ventanas

El presidente de la comunidad canalizó las quejas e inquietud de los propietarios en un escrito que presentó el miércoles de esta semana en el registro del Concello de Ourense. «Dábamos cuenta de la situación de total abandono de este edificio, con okupas y tráfico de drogas. Informábamos del peligro de incendio, porque la estructura era de madera y también existía peligro de propagación a esta casa colindante. Pedíamos que se tomasen las medidas oportunas, sobre todo para dificultar el acceso, tapiando puertas y ventanas», explica el presidente.

La madrugada del martes al miércoles se había registrado un conato de incendio en una parte de la antigua Casa de Baños. Este jueves se llevó a cabo el desalojo de las personas que se encontraban en el inmueble, y además se precintó la entrada por la fachada principal, pero al edificio también se puede llegar desde las traseras, atravesando un solar en el entorno del Barbaña y Ponte Pelamios.

«Si había algún problema policial tenían por dónde escapar»

«Desde que inauguraron la pasarela del Barbaña se ha agravado la situación. Antes el acceso era solo a través de la calle Baixada de Outeiro, pero con la apertura de la pasarela el acceso podía hacerse por las dos partes. Ellos se debían encontrar cómodos, porque si había algún problema policial tenían por dónde escapar. En las últimas fechas hubo un aumento considerable, a todas horas, de personas que estaban entrando y saliendo del edificio, con fines supuestamente de compra y venta de drogas», completa el representante de los propietarios. Está pendiente el examen y la valoración de posible daños por la afectación del incendio en la pared compartida con la antigua Casa de Baños.

Estado de destrucción en el que ha quedado la antigua Casa de Baños. / Brevebrétema

«Los echaron por la mañana y por la noche le prendieron fuego», sospecha el vecino que alertó del suceso. «Absolutamente ninguna duda» —opina este señor— de que el hecho haya sido provocado. Él cree que por «venganza total». El presidente de la comunidad espera a las conclusiones que arroje la investigación de la Policía, en curso. Agentes de la Brigada Provincial de Científica estuvieron este viernes por la mañana en el inmueble, aunque la presencia de rescoldos humeantes no permitía una inspección a fondo del edificio destrozado por las llamas, cuya estructura interior, cubierta y forjados, de madera, han colapsado por completo.

Unos cinco residentes del inmueble contiguo, que tiene una pared medianera con la construcción destruida por el fuego, fueron desalojados por precaución, y permanecieron en el exterior, mientras las llamas consumían la Casa de Baños y la acumulación de humo era densa en la zona. Pasadas las 4 de la madrugada pudieron regresar a sus domicilios, tras dos horas de evacuación por cautela.