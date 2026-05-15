La revolución de las rampas mecánicas en Ourense: «Gracias a ellas, la gente ahora camina más», asegura Jácome

Ourense se convirtió este jueves en epicentro del debate sobre movilidad vertical urbana—rampas, ascensores o escaleras mecánicas— por una ciudad más sostenible. Medio centenar de profesionales del sector de la ingeniería de caminos, técnicos de empresas especializadas y políticos participaron en este encuentro organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, que se desarrolló en el Centro Cultural José Ángel Valente de Ourense. La inauguración corrió a cargo del alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome; del concelleiro de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Medio Ambiente, Francisco Lorenzo López; y del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Galicia, Enrique Urcola Fernández-Miranda.

El alcalde indicó que los ciudadanos «están contentos» con los proyectos de movilidad vertical implantados, y señaló que estas rampas, como las de Concordia, o los ascensores, «facilitan el tránsito y hacen que la gente camine más, dejando el coche en casa al encontrar más facilidades para superar los desniveles». Por su parte, Francisco Lorenzo López, edil de Urbanismo, destacó el intenso trabajo realizado desde 2021: «En cinco años conseguimos convertir a Ourense en una referencia a nivel nacional», indicó en materia de movilidad vertical.

El decano del Colegio gallego de Ingenieros de Caminos, Enrique Urcola, señaló que «la movilidad vertical ha dejado de ser una solución puntual para convertirse en el eje vertebrador de una ciudad inclusiva. En Ourense, este compromiso es ya una realidad palpable con el proyecto ‘Ourense conectada’». Recordó también que «nuestra presencia aquí se enmarca en el Protocolo Xeral de Colaboración que recientemente suscribimos con el Concello de Ourense. Un acuerdo que nació con la firme voluntad de sumar sinergias para promover una ingeniería civil con espíritu de servicio a la sociedad, uniendo e impulsando valores cívicos y conocimientos técnicos con el objetivo puesto en el interés general de los ciudadanos de Ourense».

Una de las participantes que ahondó en estos nuevos modelos de ciudades más sostenibles y sin barreras fue Paula Teles, CEO de la empresa de Movilidad y Planeamiento del Territorio (MPT) en Oporto, cuyo trabajo es un referente internacional en la creación de ciudades más humanas y sostenibles.

Descarbonizar las ciudades

Tras hacer un resumen de las ciudades actuales, colapsadas y enfermas, Teles planteó modelos de futuro que pasan por urbes «descarbonizadas y más humanas. Unas ciudades que caminan y que traerán consigo economía circular, reducción de huella ecológica, sociabilidad y salud pública». Puso como ejemplo diez ciudades en Portugal, entre las que destacó Nazaré como la futura primera ciudad «carbono cero» de ese país.

La jornada incluyó también mesas de debate sobre planes de movilidad urbana sostenible en otras ciudades gallegas, como A Coruña, y del resto de España. En la mesa sobre el diseño del espacio público participaron empresas expertas y estuvo moderada por Carlos Nárdiz Ortiz, director de la Revista de Obras Públicas.

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La segunda, sobre las nuevas tecnologías de movilidad urbana vertical, estuvo guiada por Juan José Vázquez Cerreda, vocal de la Junta Rectora Colegio de Ingenieros de Caminos, con representantes de firmas privadas de constructoras y empresas de elevadores, ascensores y rampas mecánicas. La tercera mesa se centró en proyectos de Ourense Vertical y sus participantes realizaron un recorrido por la ciudad para conocer las obras del programa