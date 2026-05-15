Reacciones políticas
La oposición en Ourense critica al gobierno de Jácome por el abandono de la antigua Casa de Baños y lo insta a restaurar el edificio tras el destructivo incendio
Los partidos recuerdan que avisaron del estado de degradación del inmueble, de titularidad municipal, y critican la «inacción» y «falta de interés» del ejecutivo local
Tras varios avisos sobre el estado de abandono y okupación de la antigua Casa de Baños, calcinada la madrugada del viernes, la oposición política en Ourense pide al gobierno local que actúe y emprenda la recuperación del histórico edificio, proyectado en el siglo XIX por Daniel Vázquez-Gulías. Los partidos critican la dejadez del ejecutivo local con un inmueble de titularidad municipal.
«Advertimos nos plenos, nas xuntas de área e en diferentes intervencións que esta situación podía acabar nun problema grave e o grupo de goberno limitouse a dicir que estaba todo controlado», afea la portavoz del PP, Ana Méndez. Critica la «absoluta incapacidade e inacción» del gobierno de Jácome. El PP exige al alcalde un plan urgente de revisión, seguridad e intervención en los inmuebles municipales en abandono.
Las socialistas califican el suceso de «mazazo» e instan al ejecutivo a que solicite ayudas de otras administraciones, como la estatal, para restaurar la Casa de Baños, «un dos espazos máis simbólicos da memoria termal e patrimonial da cidade». El PSdeG cree que el suceso debe ser un antes y un después. «Ourense non pode seguir perdendo patrimonio diante da pasividade do goberno municipal», dice la portavoz, Natalia González. Las socialistas exigen a Jácome un plan específico de protección y recuperación del patrimonio termal.
El incendio en un inmueble de propiedad municipal representa, para el BNG, «desleixo, falta de interese e abandono por parte do actual executivo local». El portavoz, Luís Seara, critica que el gobierno «non amosou o máis mínimo interese nos últimos anos, permitindo a súa paulatina degradación pese a aprobarse no pleno iniciativas para a posta en valor». El BNG insta a «traballar desde xa na recuperación».
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