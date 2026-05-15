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La oposición en Ourense critica al gobierno de Jácome por el abandono de la antigua Casa de Baños y lo insta a restaurar el edificio tras el destructivo incendio

Los partidos recuerdan que avisaron del estado de degradación del inmueble, de titularidad municipal, y critican la «inacción» y «falta de interés» del ejecutivo local

El estado de destrucción en el que ha quedado el interior de la antigua Casa de Baños.

El estado de destrucción en el que ha quedado el interior de la antigua Casa de Baños. / Brevebretema

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Tras varios avisos sobre el estado de abandono y okupación de la antigua Casa de Baños, calcinada la madrugada del viernes, la oposición política en Ourense pide al gobierno local que actúe y emprenda la recuperación del histórico edificio, proyectado en el siglo XIX por Daniel Vázquez-Gulías. Los partidos critican la dejadez del ejecutivo local con un inmueble de titularidad municipal.

«Advertimos nos plenos, nas xuntas de área e en diferentes intervencións que esta situación podía acabar nun problema grave e o grupo de goberno limitouse a dicir que estaba todo controlado», afea la portavoz del PP, Ana Méndez. Critica la «absoluta incapacidade e inacción» del gobierno de Jácome. El PP exige al alcalde un plan urgente de revisión, seguridad e intervención en los inmuebles municipales en abandono.

Las socialistas califican el suceso de «mazazo» e instan al ejecutivo a que solicite ayudas de otras administraciones, como la estatal, para restaurar la Casa de Baños, «un dos espazos máis simbólicos da memoria termal e patrimonial da cidade». El PSdeG cree que el suceso debe ser un antes y un después. «Ourense non pode seguir perdendo patrimonio diante da pasividade do goberno municipal», dice la portavoz, Natalia González. Las socialistas exigen a Jácome un plan específico de protección y recuperación del patrimonio termal.

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El incendio en un inmueble de propiedad municipal representa, para el BNG, «desleixo, falta de interese e abandono por parte do actual executivo local». El portavoz, Luís Seara, critica que el gobierno «non amosou o máis mínimo interese nos últimos anos, permitindo a súa paulatina degradación pese a aprobarse no pleno iniciativas para a posta en valor». El BNG insta a «traballar desde xa na recuperación».

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