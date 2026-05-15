Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás
En el coche también viajaban al menos otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas grave
Un conductor de 27 años, vecino de Xinzo de Limia, ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-531, a la altura del kilómetro 4, en el término municipal de Sandiás, según el parte remitido por la Guardia Civil de Ourense.
El accidente se produjo a las 4.29 horas, cuando un Audi TT se salió de la vía por el margen derecho en sentido creciente, en un tramo curvo hacia la izquierda, y posteriormente volcó en una finca colindante.
Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó fallecido. Además, al menos un acompañante sufrió heridas graves y otro heridas leves.
Hasta el lugar se desplazaron la OU50, patrullas de Ourense y Verín y el Equipo de Investigación de Siniestros.
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