Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga metal PontevedraHijos redes socialesBidones radiactivos ante GaliciaSorteo Viviendas VigoMujer Desaparecida VigoEnsayo Reciclaje ArboSecuestro en la autovíaBryan Bugarín
instagramlinkedin

Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás

En el coche también viajaban al menos otras dos personas que resultaron heridas, una de ellas grave

Un agente de la Guardia Civil junto al coche siniestrado en Sandiás

Un agente de la Guardia Civil junto al coche siniestrado en Sandiás / Cedida

R. O.

Un conductor de 27 años, vecino de Xinzo de Limia, ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-531, a la altura del kilómetro 4, en el término municipal de Sandiás, según el parte remitido por la Guardia Civil de Ourense.

El accidente se produjo a las 4.29 horas, cuando un Audi TT se salió de la vía por el margen derecho en sentido creciente, en un tramo curvo hacia la izquierda, y posteriormente volcó en una finca colindante.

Como consecuencia del siniestro, el conductor resultó fallecido. Además, al menos un acompañante sufrió heridas graves y otro heridas leves.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron la OU50, patrullas de Ourense y Verín y el Equipo de Investigación de Siniestros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una plantilla de 70 personas, entre ellos 30 socorristas, se ocupará este verano del parque acuático y complejo de Monterrei
  2. Muere un conductor al caer al vacío desde el viaducto de la A-52 en Melón cuando su camión hizo la tijera
  3. Sanidade descarta que la niña de once años de Ourense falleciese por meningitis
  4. De la ciudad al rural: una familia argentina de Bilbao se muda al rural ourensano para emprender un proyecto de innovación
  5. Reunión de los mandos de la Guardia Civil de Ourense
  6. Por cada hijo, una flor: multitudinaria ofrenda floral de las madres en la parroquia ourensana de Fátima
  7. La Fiscalía de Ourense rebate a Jácome: sus actividades privadas «con importantes beneficios» son «absolutamente incompatibles» con su sueldo público de alcalde
  8. Colegio Santo Ángel, cien años de solidaridad y formación desde el barrio de O Couto

Muere un conductor de 27 años en una salida de vía en Sandiás

Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense

Un voraz incendio calcina de madrugada la antigua Casa de Baños de Ourense

Ourense aumenta el mapa de playas fluviales para el verano

Ourense aumenta el mapa de playas fluviales para el verano

El conservatorio de Ourense envía su primera expedición Erasmus+ a Turquía

El conservatorio de Ourense envía su primera expedición Erasmus+ a Turquía

Condenan a su exmarido por maltratarla y ella lo acusa además de violarla dormida: «Recuerdo decirle que no y él susurrarme: 'Solo un poquito'»

Condenan a su exmarido por maltratarla y ella lo acusa además de violarla dormida: «Recuerdo decirle que no y él susurrarme: 'Solo un poquito'»

La revolución de las rampas mecánicas en Ourense: «Gracias a ellas, la gente ahora camina más», asegura Jácome

La revolución de las rampas mecánicas en Ourense: «Gracias a ellas, la gente ahora camina más», asegura Jácome

Adjudicada por 14,9 millones la mejora de la A-52 entre A Gudiña y Cualedro

Dos jornadas en Monterrei reunirán a los referentes de la novela histórica española

Dos jornadas en Monterrei reunirán a los referentes de la novela histórica española
Tracking Pixel Contents