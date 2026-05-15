Galiciencia premió el ingenio ourensano con tres galardones

La XXI edición de Galiciencia, dedicada este año a la ciberseguridad, llegó ayer a su fin tras tres días de presentación de proyectos con la entrega de premios, donde la delegación ourensana logró situar varias de sus propuestas entre los más destacados de la comunidad.

Uno de los grandes triunfadores de la jornada fue el Colegio Miraflores de Pereiro de Aguiar. Sus alumnos, Iker Solveira y Candela Blanco, se alzaron con el tercer premio de la feria gracias al diseño de una aplicación móvil que fomenta hábitos sostenibles. A través de un sistema de retos y recompensas, la herramienta motiva a los usuarios a reciclar y usar transportes ecológicos, bajo la premisa de que una gratificación facilita la adopción de rutinas responsables en el día a día.

La innovación puramente ourensana también fue reconocida con el premio al Proyecto más Innovador, que recayó en Camila Fernández y Rodrigo Riveiro, de las Aulas Tecnópole de San Cibrao das Viñas. Estos jóvenes desarrollaron el sistema SAVI—Sistema de Alerta y Vigilancia Intravenosa—, un brazalete diseñado para monitorizar vías intravenosas en tiempo real. . El dispositivo detecta movimientos de riesgo o interrupciones en el flujo, permitiendo una detección temprana de complicaciones y reduciendo la necesidad de nuevas canalizaciones en los pacientes.

Además, el premio al Método Científico mejor definido también se quedó en casa, siendo otorgado a Nair González y Leire González, del campamento T2W de Tecnópole. Su proyecto consiste en una boya inteligente que utiliza sensores y mejillones como bioindicadores para controlar de forma constante la calidad del agua en la acuicultura.

Vigo se lleva el primer premio

A pesar del empuje local, el máximo galardón viajó hasta Vigo. Daniela García y Eila Lago, del Colexio Salesiano María Auxiliadora, obtuvieron el primer premio por una espuma ignífuga vegetal y biodegradable destinada a proteger los montes de los incendios forestales. Elaborada con aloe vera y otras sustancias naturales, esta capa protectora es capaz de adherirse a la vegetación durante horas para frenar el avance del fuego.

El segundo premio fue para el IES Ponte Caldelas, por un herbicida ecológico basado en extractos de pino y eucalipto.