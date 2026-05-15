Detenida en Ourense una mujer acusada de robar bolsos en bares y usar las tarjetas bancarias sustraídas para realizar transferencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a una mujer como presunta autora de tres delitos de hurto y dos delitos de estafa cometidos durante el pasado mes de marzo en distintos establecimientos de hostelería de la ciudad. La investigación, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial, permitió además identificar a otras tres personas residentes en diferentes puntos de España que habrían recibido transferencias procedentes del dinero sustraído.

Según informó la Policía Nacional, la detenida actuaba siempre siguiendo un patrón similar. Aprovechaba momentos de descuido de las víctimas en bares y cafeterías para sustraer bolsos y carteras sin levantar sospechas. Una vez conseguía hacerse con las pertenencias, utilizaba las tarjetas bancarias robadas con rapidez para realizar extracciones de dinero y transferencias antes de que los propietarios pudiesen bloquearlas.

Durante la investigación, los agentes detectaron además que parte del dinero transferido acababa en cuentas pertenecientes a tres personas diferentes domiciliadas en distintas localidades del territorio nacional. Por estos hechos, a cada una de ellas se le atribuye también un presunto delito de estafa al figurar como receptoras de los fondos obtenidos ilícitamente.

La UDEV logró finalmente identificar a la principal sospechosa y proceder a su localización y detención para ponerla a disposición judicial como presunta responsable de los delitos investigados.

Desde la Comisaría Provincial recuerdan la importancia de extremar las precauciones en espacios públicos y establecimientos de hostelería, especialmente en momentos de gran afluencia de personas.