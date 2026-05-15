Condenan a su exmarido por maltratarla y ella lo acusa además de violarla dormida: «Recuerdo decirle que no y él susurrarme: 'Solo un poquito'»

«Aprovechando que estaba dormida por la pastilla, porque tomo medicación para dormir, él se acostaba conmigo. Tenía flashes: recuerdo decirle que no y él susurrarme: 'Solo un poquito'». Es el duro testimonio, manifestado a los periodistas este jueves, que una mujer sostiene contra su exmarido, a quien acusa de agresiones sexuales continuadas en la última fase de su matrimonio de diez años. La presunta conducta de violación fue denunciada de manera conjunta con otros hechos de violencia de género, pero tras la instrucción solo se abrió juicio por un procedimiento de presuntos delitos de violencia machista. Su letrada dice que él niega las supuestas violaciones. Tras una negociación entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, el encausado se mostró este jueves conforme con una condena solo por un delito de maltrato, y ha quedado absuelto de otros hechos que también fueron denunciados por su exmujer, como supuestos maltrato habitual, amenazas y coacciones.

El varón acepta siete meses de prisión y, como carece de antecedentes, esta pena se suspende durante dos años, con efectos desde este jueves. Para que el beneficio se mantenga, debe cumplir varios requisitos: no puede cometer nuevos delitos en los próximos 24 meses, está obligado a permanecer 2 años sin contactar ni acercarse a la víctima, debe cursar una acción formativa en igualdad de género y, además, tiene prohibido acudir a la localidad donde reside la perjudicada. La condena por el delito de violencia de género, impuesta por la magistrada de la plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, añade la imposibilidad de que posea y porte armas durante los próximos trece meses. La indemnización, de 66 euros, ya fue consignada con anterioridad al juicio, y será entregada a la víctima.

Con esta causa zanjada, queda otro posible procedimiento pendiente, el que podría acarrearle una condena más alta, si prospera. La abogada de la mujer ha presentado un escrito para solicitar que se deduzca testimonio y que se abra una causa sobre las supuestas agresiones sexuales continuadas. Esos hechos no se incluyeron en el procedimiento que ya ha sido sentenciado porque, en un defecto procesal en la instrucción —según la parte afectada—, no se mencionó el presunto delito cuando se dictó el auto de apertura de juicio, de manera que la magistrada del Penal 1 se vio obligada a delimitar los posibles delitos objeto de juicio. La letrada y la denunciante aseguran que sostendrán la acusación por las supuestas violaciones en la nueva derivada judicial, en un sumario. En el supuesto de que esa nueva causa llegase a la fase de juicio, la competencia sería de la Audiencia Provincial de Ourense.

Tras una relación matrimonial de diez años, se divorciaron en 2023. Ella había denunciado en 2022. El caso resuelto con conformidad alude a un suceso del 2 de noviembre de 2022. El agresor y la víctima estaban en un comercio regentado por ella. El hombre quería arrebatar el teléfono a la mujer y comenzó una discusión, que dio paso a un forcejeo. El varón la empujó, zarandeó e insultó. La perjudicada sufrió un cuadro ansioso severo, por el que necesitó asistencia sanitaria. «Empezaba a grabar y a tener cosas importantes en el móvil», contextualiza la mujer sobre ese episodio.

Porque la mujer sostiene su versión de las supuestas violaciones sufridas en una grabación en audio, mediante su teléfono, un archivo que fue cotejado por un perito. «Hemos solicitado que se deduzca testimonio de esa prueba para que se aperture un nuevo procedimiento. Se va a continuar por agresión sexual», asegura Carmen Silva, abogada sustituta de la denunciante. La letrada, que representó a la mujer en la vista judicial de este jueves, considera que el consentimiento sexual estaba anulado por el efecto de la medicación y el hecho de que ella estuviera dormida.

«Hay un audio que está cotejado, que se demuestra que no está manipulado por ella, y en el que él reconoce las agresiones sexuales», enlaza la letrada sobre la prueba, que ve relevante para el futuro procedimiento. «El único método que él tenía para mantener relaciones sexuales con ella era esperar a ese momento en el que ella estaba dormida», completa la profesional sobre el relato de los supuestos hechos.

La mujer y la representante legal sostienen que, en esa grabación, el hombre admite presuntamente que mantuvo relaciones sexuales no consentidas con la que era su esposa, mientras ella dormía. «Me acuerdo de preguntarle: '¿Qué, lo disfrutaste?' Y él: 'No'. '¿Pues entonces, por qué lo haces?' 'No sé, pero lo hice'», relata la mujer. «Es cierto que ese audio está cotejado, pero en ningún caso se reconocen los hechos, que él niega rotundamente», rebate Pilar Gil, la defensora del encausado.