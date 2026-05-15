El Concello de Ourense inaugura una nueva zona infantil en el barrio de Vistahermosa

El alcalde de Ourense, acompañado por el concejal de Urbanismo, inauguró este viernes las nuevas instalaciones de ocio y deporte de la Praza Taboada Chivite, una actuación con la que el gobierno municipal busca revitalizar un espacio que se encontraba en estado de abandono.

El proyecto incluye una zona infantil para niños de entre 3 y 12 años y una pista deportiva destinada principalmente a la práctica de badminton. Durante la visita, el regidor destacó que se trata de una actuación «muy demandada» por la asociación vecinal del barrio y recordó que era una obra comprometida desde hace años.

Desde el Concello señalan que esta nueva infraestructura permitirá dotar al barrio de un espacio «seguro, moderno y accesible», reforzando además los servicios de ocio y convivencia para los vecinos.